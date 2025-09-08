مریم راستگو در گفتگو با مهر اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردها و صنایع دستی بانوان سرپرست خانوار، همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، در مجموعه مزار شیخ الاسلام احمد جامی تربتجام گشایش یافت.
مسئول دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری تربتجام گفت: این نمایشگاه به منظور حمایت از بانوان سرپرست خانوار و معرفی دستاوردهای ارزشمند آنان برپا شده است. توانمندیهای این بانوان در عرصههای مختلف نشان از خودباوری و تلاشی است که میتواند الگوی مناسبی برای جامعه باشد.
وی نیز با اشاره به تنوع محصولات ارائه شده، تصریح کرد: در این نمایشگاه ۳۰ غرفه فعال شده که شامل طیف گستردهای از صنایع دستی و غذاهای سنتی است. بازدیدکنندگان میتوانند از محصولاتی مانند غذاهای سنتی، فرتبافی، شیرینیجات خانگی، لوازمالتحریر، خیاطی، سنگهای قیمتی، ترمهدوزی، مکرومهبافی و سوزندوزی دیدن کنند.
راستگو تأکیدکرد: این رویداد فرصتی است تا عموم مردم با هنر و توانمندیهای بانوان زحمتکش تربتجام آشنا شوند و با حمایت از محصولات داخلی، گامی در جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه برداشته شود.
مسئول دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری تربتجام اضافه کرد: این نمایشگاه که با حضور امامجمعه، معاون فرماندار، فرمانده سپاه پاسداران و جمعی از مدیران اجرایی و بانوان افتتاح شد، تا ۳۱ شهریور ماه در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است.
