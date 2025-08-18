به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار جمعی از مدیران رسانه‌ای استان خراسان رضوی که در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، با گرامیداشت هفدهم مرداد، روز خبرنگار و تسلیت ایام سوگواری اهل بیت (ع)، اظهار کرد: عنوان «خبر» و «خبرنگار» از جایگاهی بلند و معنوی برخوردار است؛ چرا که ریشه این واژه به «انبیا» بازمی‌گردد و «انبیا» جمع «نَبأ» است که در زبان عربی به معنای «خبر» است. در قرآن کریم نیز سوره‌ای به نام «نبأ» وجود دارد که بر اهمیت و شأن خبر تأکید دارد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به مسئولیت سنگین فعالان رسانه، تصریح کرد: نگاه به حرفه خبرنگاری باید فراتر از یک شغل صرف باشد. خبرنگاری یک مسئولیت خطیر و رسالتی بزرگ است که باید با نگاهی متعالی و آگاهانه به آن پرداخت. خبرنگار، در حقیقت، در مسیر جریان توحیدی و تربیتی الهی است که با توجه به شرایط زمان و مکان، در قالب اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی جلوه‌گر می‌شود.

وی با اشاره به زحمات فعالان رسانه در سطح کشور، گفت: بر این اساس، وظیفه خود می‌دانم این مناسبت را به تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه در سراسر کشور صمیمانه تبریک بگویم و قدردانی خود را از تلاش‌هایشان ابراز کنم.

زیارت، محور هویتی شهر مشهد مقدس

مروی با تأکید بر نقش محوری بارگاه مقدس حضرت امام رضا (ع) در شکل‌گیری مشهد مقدس، بیان کرد: مشهد مقدس، به برکت وجود امام رضا (ع) شکل گرفته است؛ اگر این مضجع شریف نبود، شاید هرگز این شهر ایجاد نمی‌شد. هستی، هویت و بقای این شهر، وامدار بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) است، لذا تمامی توسعه‌های عمرانی، اقتصادی و رفاهی این شهر، باید با توجه به هویت آن صورت پذیرد.

تولیت آستان قدس رضوی با مقایسه موقعیت مشهد با مناطق آزاد کشور، افزود: در کشور ما مناطقی به عنوان مناطق آزاد تعریف شده‌اند که دولت برای آن‌ها نماینده‌ای تعیین می‌کند و همه دستگاه‌های اجرایی در آن محدوده، تابع تصمیمات آن نماینده هستند. آیا مشهد مقدس، به عنوان شهر امام رضا (ع)، با جمعیت میلیونی زائران، نباید حداقل به اندازه یک منطقه آزاد، دارای اختیارات و ساختار مدیریتی ویژه باشد؟ محوریت این شهر، حرم مطهر است و باید تصمیمات متناسب با این جایگاه اتخاذ شود.

وی با انتقاد از روند توسعه شهری ناهماهنگ با بافت معنوی شهر مشهد مقدس، عنوان کرد: متأسفانه توسعه شهر مشهد مقدس به سمتی پیش رفته که حرم مطهر رضوی حاشیه قرار گرفته است. رشد بی‌رویه شهر به سمت غرب، این نگرانی را ایجاد کرده که در آینده شاهد دو پیکره مجزا باشیم؛ یکی «مشهد قدیم» با هویت مذهبی و دیگری «مشهد جدید» با چهره‌ای ناهماهنگ. این مسئله‌ای مهم است که رسانه‌ها باید به آن توجه کنند و آن را از مسئولان مربوطه مطالبه نمایند.

مروی با تأکید بر اینکه زیارت؛ مسئله ملی است، ابراز کرد: نباید تصور کرد که موضوعات مرتبط با زائر و زیارت، تنها به آستان قدس رضوی مربوط می‌شود. زائران این بارگاه مقدس از تمام ایران و جهان اسلام هستند و همه در قبال این بارگاه ملکوتی مسئولیت دارند. اما متأسفانه دولت‌های مختلف، زیارت را مسئله خود ندانستند و این نگاه نیازمند اصلاح است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آمار بالای زائران در دهه پایانی ماه صفر، عنوان کرد: بر اساس آمار، در ایام دهه پایانی ماه صفر، مشهد میزبان بیش از پنج میلیون زائر است؛ اما آیا تمام دستگاه‌های دولتی به اندازه کافی پای کار هستند؟ این موضوع را با ایام اربعین و مراسم حج مقایسه کنید که در آن‌ها تمامی نهادها بسیج می‌شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: بیشتر زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) با خودروی شخصی به این شهر مقدس مشرف می‌شوند؛ اما آیا زیرساخت‌های ضروری از جمله پارکینگ‌های کافی و مناسب برای این حجم عظیم زائران پیش‌بینی شده است؟

مروی با اشاره به تغییر کاربری فضاهای حیاتی اطراف حرم مطهر، توضیح داد: فضای زیرگذر حرم مطهر که امروز به عنوان پارکینگ استفاده می‌شوند، در طرح‌های اولیه و معماری اصیل، کاربری رواق داشته‌اند. این فضاها در گذشته که نیاز به پارکینگ نبود، به صورت موقت و برای حل معضلات ترافیکی شهر در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته بود. اما امروز با رشد روزافزون زائران و نیاز به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و زیارتی، آستان قدس رضوی به این فضاها نیاز دارد و این فضاها باید به کارکرد اصلی و اصیل خود بازگردند.

حرم مطهر رضوی؛ کانون وحدت ملی و ترویج سبک زندگی اسلامی

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آثار و برکات فراوان زیارت حرم مطهر امام رضا (ع)، گفت: این بارگاه منور تنها یک مکان زیارتی نیست، بلکه ظرفیتی بی‌نظیر برای تحقق وحدت ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی به شمار می‌رود. در این مسیر، رسانه‌ها می‌توانند نقش بسیار مؤثری ایفا کنند و همراه آستان قدس باشند.

وی با اشاره به قدمت فعالیت رسانه‌ای در مشهد مقدس، عنوان کرد: فعالیت رسانه‌ای در مشهد مقدس قدمتی بیش از یک قرن دارد. اما ویژگی منحصر به فرد رسانه‌های مشهد این است که مخاطبان آنها تنها محدود به این شهر نیست؛ با توجه به حضور میلیونی زائران از سراسر کشور، رسانه‌های مشهد در حقیقت رسانه‌های ملی محسوب می‌شوند.

مروی افزود: اصحاب رسانه خراسان رضوی، وابسته به شهری مقدس به نام مشهد الرضا (ع) و ارض اقدس هستند؛ این بار معنایی عظیم را باید حفظ کنند. توجه به این نکته ضروری است که حتی در نام‌بردن از این شهر، رعایت تقدس آن واجب است و این توجه، خود برکاتی ویژه به همراه دارد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه، با تأکید بر نقش اخلاق در رسانه‌ها، بیان کرد: رسانه‌های استان خراسان رضوی باید الگوی اخلاق رسانه‌ای در کشور باشند. رسانه‌ها باید در مسیر ارتقای ذائقه رسانه‌ای مردم حرکت کنند و در رسانه‌های منتسب به مشهد مقدس نباید از اخبار سست و تیترهای غیرواقعی استفاده شود. البته باید چنان فرهنگ رسانه‌ای ایجاد کرد که مردم خود، محتوای سست و غیر اخلاقی را پس بزنند.

پیروزی و عزت ایران در گرو همبستگی ملی است

وی عنوان کرد: در شرایط حساسی به سر می‌بریم. فشارها، تهدیدات و هجمه‌هایی که بر کشور وارد می‌شود، ناشی از ایستادگی ما بر مسیر امامت و پیروی از اهل بیت (ع) است. ایران پرچم‌دار راه اهل بیت (ع) است و دشمن توان تحمل آن را ندارد؛ آیا واقعاً امام زمان (عج) این کشور را که پای کار اهل بیت (ع) ایستاده، تنها خواهد گذاشت؟ بی‌تردید نه. هرچند دشمن از تمام ابزارها علیه کشورمان استفاده کند، اما پایان این مسیر، به خواست خدا، پیروزی، عزت و سربلندی ایران خواهد بود.

مروی در ادامه گفت: در جریان جنگ دوازده‌روزه، ایران به جایگاه عزتمندانه‌ای دست یافت. وحدت، همدلی و همگرایی‌ای که در این مدت در کشور شکل گرفت، سرمایه‌ای ارزشمند و دستاوردی بزرگ است؛ چیزی که نه با هزینه‌های کلان و نه با تبلیغات گسترده قابل حصول نبود. این سرمایه بزرگ به نام «همبستگی ملی»، امروز یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های کشور است و نباید اجازه داد خدشه‌ای به آن وارد شود.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در فضای عمومی جامعه، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند ترویج امید هستیم. باید با منطق، استدلال و زبانی روشن به شبهات پاسخ داد و از یأس‌آفرینی دشمن جلوگیری کرد. اکنون در وسط میدان نبرد هستیم، متأسفانه برخی سخنان و بیانیه‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، پیام‌هایی مثبت برای دشمن ارسال می‌کنند که می‌تواند گمراه‌کننده و آسیب‌زا باشد.

وی ضمن انتقاد از برخی بیانیه‌های سیاسی منتشر شده، تصریح کرد: اکنون زمان تقسیم غنایم نیست. همان‌طور که در واقعه اُحد، غفلت از دشمن موجب شکست شد، امروز نیز اگر برخی به‌جای تقویت همدلی، به دنبال مسائل حاشیه‌ای باشند، تجربه تلخ جنگ اُحد تکرار خواهد شد.

در شرایط حساس فعلی، حفظ وحدت اولویت اول است

مروی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها، نخبگان، و فعالان اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد: تقویت همبستگی ملی وظیفه‌ای بر دوش تمام فعالان رسانه و نخبگان است. باید با روشنگری، منطق و تحلیل‌های مستند، در برابر گفتمان‌های تفرقه‌افکن ایستاد و به مردم امید واقعی داد. نباید اسیر جناح‌بندی‌های سیاسی، قبیله‌گرایی فکری یا منافع شخصی شد. معیار باید همان باشد که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند: حفظ وحدت، تقویت همبستگی، و تمرکز بر منافع کلان اسلام و ایران.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: در شرایط فعلی هر فرد یا جریانی که، تحت هر عنوانی، سخنی خلاف همبستگی ملی و در جهت دوقطبی سازی جامعه بزند، بدون تردید در زمین دشمن بازی می‌کند و خائن به کشور است. دشمن با برنامه‌ریزی دقیق، به‌دنبال ضربه‌زدن به انسجام داخلی ماست و تنها با هوشیاری، بصیرت و وحدت ملی می‌توان این توطئه را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه اهالی رسانه وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند و باید با همفکری و هم‌افزایی، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند؛ عنوان کرد: ضروری است که رسانه‌ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و شرایط پیش‌رو، جلسات مشترک برگزار کنند. باید «اتاق فرماندهی» رسانه‌ای تشکیل شود تا خرد جمعی در آن جاری شده و راهبردهای منسجم و دقیق ارائه شود.

مروی عنوان کرد: مهم است که بر مشترکات تمرکز کنیم؛ چرا که نقاط اشتراک بسیار بیش از اختلافات سلیقه‌ای است و این وحدت می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای عبور از بحران‌ها باشد؛ بدون تردید، موفقیت رسانه‌ها در این مسیر، سهم بزرگی در حفظ همبستگی ملی و تقویت روحیه امید جامعه خواهد داشت.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به رویکرد تعامل‌گرای آستان قدس رضوی با اهالی رسانه؛ افزود: درهای این نهاد به روی همه اصحاب قلم و رسانه باز است و پذیرای نظرات و پیشنهادات و ایده‌های اهالی رسانه هستیم، اصحاب رسانه باید آستان قدس را از آنِ خود بدانند و ما را در مسیر بهبود مستمر خدمات‌رسانی به زائران حضرت رضا (ع)، یاری دهید. یقین داریم که با همدلی، هم‌افزایی و نگاه دلسوزانه رسانه‌ها، می‌توان گام‌های مؤثرتری در جهت رضایت زائران و ارتقای کیفیت خدمات برداشت.

در ابتدای این دیدار سیدرضا حسینی‌زاده مظلومی، مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان رضوی؛ علی یعقوبی، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی قدس؛ سید میثم موسوی مهر، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا؛ حامد رحیم پور، سردبیر روزنامه خراسان؛ مهدی شاد، رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی؛ امید ملایی، سردبیر ارشد خبر فوری؛ مجتبی سلیمی، سردبیر آخرین خبر و فاطمه سعادتیان نیک، مدیر خبرگزاری مهر در استان خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و به محورهایی همچون تقدیر از برگزاری جلسات تبیینی در آستان قدس رضوی همزمان با رخ داد اتفاقات مهم کشوری، توجه به ترویج فرهنگ رضوی و فرهنگ میزبانی در عرصه رسانه‌های استانی خراسان رضوی، تقدیر از مواضع عقلانی و انقلابی آستان قدس رضوی در قابل موضوعات مختلف، جایگاه وحدت‌بخش آستان قدس رضوی، قدرت و تأثیر این نهاد مقدس در ایجاد وحدت ملی در کشور، استفاده از ظرفیت عظیم بارگاه مطهر رضوی به‌عنوان نقطه وحدت اجتماعی، توجه به رسانه‌های محلی در طرح توسعه ارتباط اجتماعی آستان قدس رضوی، ضرورت وجود نگاه ملی به مسائل مشهد مقدس، پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه زیارتی همانند مناطق آزاد اقتصادی و تغییر ذائقه اشاره کردند.