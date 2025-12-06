  1. استانها
حامد:هفته گرامیداشت مقام زن فرصتی برای دیده شدن تمامی بانوان است

مشهد- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر، فرصتی برای دیده شدن تمامی بانوان استان خراسان رضوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حامد صبح شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، توضیحات جامعی در خصوص برنامه‌های پیش‌بینی شده برای هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر ارائه و اظهار کرد: امسال تلاش ما این است که برنامه‌ها جامع و همه‌جانبه باشد و تمامی گروه‌های بانوان استان از جمله بانوان شاغل در ادارات و بخش خصوصی، زنان سرپرست خانوار، مادران خانه‌دار، بانوان آسیب‌دیده، بانوان هنرمند و کارآفرین تحت پوشش قرار گیرند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی در ادامه افزود: برنامه‌های ما امسال با تاکید بر نشاط اجتماعی و تقویت وفاق ملی در جامعه بانوان طراحی شده است، به‌گونه‌ای که این جنبه مهم همواره مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ستاد هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر جلسات متعددی برگزار کرد و کارگروه‌های تخصصی از جمله کارگروه دختران نوجوان و جوان، کارگروه بانوان و خانواده، کارگروه رسانه و کارگروه بانوان شاغل تشکیل شد تا برنامه‌ها به شکل هدفمند و با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردم‌نهاد طراحی شود.

حامد با اشاره به اهمیت همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در برگزاری برنامه‌ها بیان کرد: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی امکان ارائه برنامه‌های کیفی‌تر با خروجی ملموس‌تر و دسترسی به بانوان در نقاط مختلف استان، از جمله روستاها و مناطق عشایری را فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی به شروع برنامه‌ها اشاره کرد و تاکید کرد: با توجه به وفات حضرت ام‌البنین (س) و احترام به مقام ایشان، برنامه‌ها از چهارشنبه گذشته آغاز شد و شامل اجلاسیه نماز ویژه بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی، دوره‌های آموزشی برای نسل جوان و مادران، نشست‌های تخصصی با بانوان هنرمند و کارآفرین و مراسم گلریزان برای آزادسازی مادران زندانی بوده است.

وی تصریح کرد: مراسم گلریزان امسال با شعار «زنان برای زنان» و با حضور بیش از ۵۰ بانوی کارآفرین و فعال اجتماعی برگزار شد و تصمیم بر این شد تا شب میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، چهار مادر زندانی با حمایت پویش بانوان کارآفرین و خیرین، به آغوش خانواده بازگردند. شماره حساب‌های کمک به این پویش در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های بانوان منتشر شده و همچنان استقبال برای پویش، ادامه دارد.

حامد همچنین تاکید کرد: برنامه‌های این هفته در ۳۴ شهرستان استان و در قالب مناسبت‌های متنوع برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: مراسم تقدیر و تجلیل از بانوان شاغل در ادارات، بخش خصوصی، مادران خانه‌دار، زنان سرپرست خانواده، مادران توان‌یاب و بانوان مستقر در مراکز آسیب، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی، جشن‌ها، مسابقات محلی و بومی و جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره بین‌المللی عکس با موضوع جمعیت جوان در تربت حیدریه در دستور کار است.

وی در توضیح درباره جشنواره توانمندی بانوان کارآفرین نیز اظهار کرد: این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از بانوان کارآفرین و هنرمند استان برگزار می‌شود و تاکید ما بر حمایت از بانوانی است که در حوزه صنایع دستی، هنرهای تجسمی و نمایشی ایجاد اشتغال کرده‌اند و بسیاری از آنها تاکنون در گمنامی فعالیت داشته‌اند.

حامد افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی است تا آثار فاخر و ارزشمند بانوان هنرمند استان به جامعه معرفی شود و همکاری دستگاه‌های اجرایی و تعاونی هنرمندان زمینه حمایت و ارتقای ظرفیت کارآفرینی آنان را فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش و سلامت بانوان گفت: کارگاه‌های آموزشی متنوعی نیز برگزار می‌شود که محور اصلی آن نقش بانوان در ارتقای جایگاه خانواده و تحکیم بنیان خانواده است.

وی در خصوص برنامه‌های ویژه بانوان روستایی و عشایری نیز توضیح داد: دهیاری‌ها و بخشداری‌ها موظف شده‌اند جشن‌ها و مسابقات محلی ویژه بانوان روستایی و عشایری را برگزار کنند و تمامی برنامه‌ها با مشارکت جهاد کشاورزی، اداره جوانان و سایر دستگاه‌های مرتبط هماهنگ شده است.

حامد همچنین به افتتاح پروژه‌ها و خدمات مختلف در این ایام اشاره کرد و بیان داشت: افتتاح دو بوستان بانوان در مشهد و یک بوستان در مه‌ولات، خانه‌های صنایع دستی بانوان، نمایشگاه‌های توانمندی بانوان، افتتاح واحدهای کارآفرینی و ارائه خدمات بهداشتی رایگان از جمله اقدامات شاخص این هفته خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی همچنین ادامه داد: در حال رایزنی هستیم تا در روز میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، بانوان بتوانند از خدمات حمل‌ونقل عمومی رایگان و بازدید از موزه‌ها بهره‌مند شوند تا این روز به عنوان یک روز ویژه و خاص برای جامعه بانوان استان ثبت شود.

وی در ادامه به نقش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی نیز اشاره کرد و گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها بازوی مشورتی و همراه ما در اطلاع‌رسانی و پوشش برنامه‌ها هستند و مشارکت آنان در انعکاس اخبار جشنواره‌ها و پویش‌ها برای بانوان هنرمند و کارآفرین ارزشمند و مهم است.

حامد خاطرنشان کرد: امید داریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها، هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر به بهترین شکل ممکن برگزار شود و برای تمامی بانوان استان مورد توجه قرار گیرند.

