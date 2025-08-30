سفر «کربت» به برزیل؛ مردی که با فقدان همسرش کنار نیامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «کربت» ساخته نیلوفر نادری تهرانی به بخش مسابقه بیست و یکمین دوره جشنواره بینالمللی انیمیشن دانشجویی برزیل، انیمآرته در ریودوژانیروی برزیل راه یافت.
«کربت» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.
این انیمیشن داستان زندگی مردی است که هنوز نتوانسته مرگ همسرش را بپذیرد. او نمیتواند با این غم روبهرو شود تا اینکه در حادثه ای برای نجات جان دخترش مجبور میشود با این غم روبهرو شود و حوادثی برایش رخ میدهد.
تمرکز انیمآرته (AnimArte) بر فیلمهای انیمیشن ساخته شده توسط کودکان و نوجوانان و فیلمهایی است که برای کودکان و نوجوانان ساخته شدهاند.
این جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان تا ۳ آذر) برگزار میشود. فیلم توسط واحد بینالملل مرکز گسترش به این جشنواره ارسال شده است.
