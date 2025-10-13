به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «گل‌های کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی درباره نویسنده‌ای است که احساس می‌کند به پایان راه رسیده است. این انیمیشن کوتاه از ۱۵ تا ۱۸ آبان در بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تامپا (شهری در ایالت فلوریدا) آمریکا رقابت می‌کند.

«گل‌های کاغذی» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره کازان یکی از جوایزی است که در کارنامه دارد. این انیمیشن تا به حال در جشنواره‌های مختلف از جمله خیرونای اسپانیا، سینما نبرودی ایتالیا، تی شورت آلمان و ... پذیرفته شده است.

«گل‌های کاغذی» به مناسبت بیست و سومین دوره روز جهانی انیمیشن که از ۶ آبان تا ۶ آذر پیش رو در آمریکا برگزار می‌شود، نمایش داده خواهد شد. در روز انیمیشن ویژه برنامه‌های متعددی از جمله نمایش انیمیشن در آمریکا برپا می‌شود و نمایش «گل‌های کاغذی» بخشی از این برنامه است.