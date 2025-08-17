«بر فراز ابرها» به «بیگ کارتون» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فیلم انیمیشن «بر فراز ابرها» ساخته مهدی برقزدگان به بخش مسابقه رسمی فیلم های کوتاه نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی بیگ کارتون روسیه راه پیدا کرد. این جشنواره به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشود.
«بر فراز ابرها» پیشتر در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان برنده پروانه زرین بهترین پویانمایی شده، این دوره از جشنواره «بیگ کارتون» از دوم تا چهاردهم آبان در مسکو و به صورت آنلاین از ۱۶ تا ۲۵ آبان برگزار میشود.
«بیگ کارتون» بزرگترین جشنواره سالانه انیمیشن در روسیه است. انیمیشن کوتاه «بر فراز ابرها» توسط بخش بینالملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برای جشنواره ارسال شده است.
نظر شما