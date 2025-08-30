سکه امامی در آستانه یک صد میلیون تومان

بر اساس گزارش‌های رسمی امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۳,۴۴۸ (سه هزار و چهارصد و چهل و هشت) دلار رسید.

همچنین هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۴۴ درصدی به ۸,۶۵۹,۲۱۷ (هشت میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار و دویست و هفده) تومان رسید.

امروز در بازار طلا و سکه قیمت سکه امامی با رشد ۴.۱ درصدی به ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ (نود و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید. امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۴۴ درصدی به ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و پانصد و ده هزار) تومان رسید. همچنین قیمت نیم سکه با رشد ۳.۳ درصدی به ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه با رشد ۵.۳۹ درصدی به ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.