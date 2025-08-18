افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر قیمت طلا امروز افزایش یافت به طوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸۷ درصدی، از ۷,۵۰۳,۳۴۷ (هفت میلیون و پانصد و سه هزار و سیصد و چهل و هفت) تومان به ۷,۵۶۹,۶۰۱ (هفت میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و ششصد و یک) تومان رسید.

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸۷ درصدی، از ۳۲,۵۰۳,۰۰۰ (سی و دو میلیون و پانصد و سه هزار) تومان به ۳۲,۷۸۹,۰۰۰ (سی و دو میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ (هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و چهار میلیون) تومان رسید.

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و نهصد هزار) تومان به ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون) تومان رسید.

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۳۸ درصدی، از ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

هر سکه گرمی امروز نسبت به روز قبل با ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد هزار) نرخ گذاری شد.