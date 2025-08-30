شناسایی ۸ هزار انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بگلو، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و جمع‌آوری حدود ۸ هزار انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران خبر داد که مصرفی معادل بیش از ۹۰ میلیون کیلووات‌ساعت داشته‌اند.

حسن‌بگلو با اعلام این خبر تصریح کرد: اقدامات انجام شده نقش مؤثری در مدیریت بار شبکه و پایداری برق ایفا کرده است.

وی افزود: علاوه بر جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، بیش از ۳۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری نصب شده است، این کنتورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت مصرف خارج از الگو، برق مشترک در چند مرحله به‌طور خودکار قطع شده و در صورت تداوم تخلف، اشتراک به‌طور کامل قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران همچنین درباره وضعیت مصرف در روزهای اخیر گفت: با تعطیلی شنبه و یکشنبه هفته گذشته (ابتدای شهریورماه)، حدود ۴۵۰۰ مگاوات‌ساعت برق در استان تهران صرفه‌جویی شد که معادل مصرف بیش از یک‌ونیم میلیون خانوار است، این اقدام موجب کاهش حداقل ۲۷۰ مگاوات بار شبکه و افت ۳۱ درصدی آسیب به تجهیزات و تأسیسات برق‌رسانی شد.