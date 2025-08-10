  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

۶۹ ماینر برق خوار در تبریز خاموش شد؛معادل مصرف ۶۲۱ خانه

تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کشف و جمع‌آوری ۶۹ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در مناطق تحت پوشش برق تبریز روز ۱۸ و ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز یکشنبه با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برق‌رسانی، موجب اختلال در برق‌رسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعاب‌هایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت می‌ورزند؛ به‌ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها و… جمع‌آوری و به طور دائم قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان کرد، در راستای پیشگیری و مبارزه با مراکز غیرمجاز استخراج رمز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است، افزود: در راستای این اقدامات روز ۱۸ و ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ با تلاش همکاران واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شرکت، همکاری همکاران دفتر حراست و همکاران امورها و همراهی دادستانی مرکز استان و پلیس آگاهی، ۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در مناطق مختلف شهرستان تبریز کشف و شناسایی شده و از این مراکز ۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز جمع‌آوری‌شد.

هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف می‌کند و با توجه به مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ الی ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف می‌کند. بنابراین با کشف و جمع‌آوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۶۲۱ واحد مسکونی در انرژی برق صرفه‌جویی شده است.

شهروندان و مشترکان محترم می‌توانند از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر و یا تماس با مرکز ۱۲۱، ماینرهای غیرمجاز را گزارش و پاداش یک تا ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

