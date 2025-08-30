به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاح یک طرح برق رسانی در گرمسار، بیان کرد: امروز با حضور استاندار سمنان و مقارن با ایام هفته دولت ۹ پروژه برق رسانی در این شهرستان افتتاح شد.

وی تأمین برق پایدار مناطق شهری و روستایی را هدف این طرح‌ها دانست و ابراز کرد: دولت با اجرای این طرح‌ها به دنبال ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه این طرح‌ها بهینه‌سازی مصرف انرژی و هوشمندسازی شبکه توزیع را نیز دنبال می‌کند، گفت: در کنار ارتقای کیفیت، جلوگیری از هدر رفت انرژی نیز در این طرح‌ها لحاظ شده است.

همتی با بیان اینکه اصلاح ۱۱ دستگاه پست هوایی در زمره مهمترین طرح‌های افتتاحی امروز با حضور استاندار سمنان است، گفت: ۳۳ میلیارد ریال اعتبار برای این منظور از سوی توزیع برق استان سمنان هزینه شده است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه پروژه احداث ۱۲ هزار و ۱۳۰ متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف نیز امروز در این شهرستان به بهره برداری رسید، گفت: نصب ۲۷ دستگاه پست هوایی با ظرفیت ۱۴ هزار و ۱۶۰ کیلوولت آمپر با هدف ارتقای برق رسانی به مردم شهرستان گرمسار صورت گرفته است.

همتی با بیان اینکه اجرای پروژه شش هزار و ۵۲۵ متر شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی و تبدیل آن به کابل خودنگهدار دیگر طرحی بود که امروز به بهره برداری رسید، ابراز کرد: این طرح باعث ارتقای برق رسانی به روستاهای شهرستان خواهد شد.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۵۲ میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است، افزود: طرح تبدیل چراغ‌های بخار سدیم به چراغ‌های کم مصرف با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌هایی بود که امروز به بهره برداری رسید.