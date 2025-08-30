به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی امروز شنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اشاره به اقدام تروئیکای اروپایی در ابلاغ رسمی فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت (اسنپ بک) برای بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، نوشت: بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد و همه تلاش و توان کشور باید معطوف مقابله با آن باشد.

وی در ادامه این پیام آورده است، تحریم بلندمدت برای هرکشوری اثرات زیانبار و عمیق دارد و مانع توسعه است. تحریم‌ها موجب محدودیت بیشتر حضور ایران در عرصه بین‌المللی و حتی دشواری و عدم تقارن در روابط باقدرت‌های شرقی می‌شود.