به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی روابط عمومیهای ادارات استان، اظهار کرد: پس از ناکامی در سناریوهای نظامی و امنیتی، جبهه دشمن اکنون متمرکز بر نبرد روانی شده و نقش روابط عمومیها در خنثیسازی این تهاجم حیاتی است.
ورمقانی با اشاره به حوادث اخیر، اظهار داشت: توطئه موسوم به جنگ ۱۲ روزه، یک برنامه بلندمدت و ترکیبی بود که با اتحاد و انسجام مردم کردستان نقش بر آب شد.
وی افزود: دشمن تلاش کرد تا اعتراضات مشروع و بهحق معیشتی مردم را به سمت خشونت سوق دهد، اما هوشیاری دستگاههای امنیتی و همدلی مردم مانع تحقق اهداف آنها شد.
معاون استاندار کردستان تصریح کرد: در پی این شکستهای متوالی، اکنون اولویت دشمن تغییر کرده و روی جنگ روانی متمرکز شده است و از این رو، روابط عمومیها باید با رویکردی فعالانه و امیدآفرین، به طور مستقیم در برابر این جنگ روانی صفآرایی کنند.
لزوم تزریق اخبار امید بخش و موثق به جامعه توسط روابط عمومی ادارات
وی با تأکید بر اهمیت ویژه این حوزه، گفت: واحد روابط عمومی یکی از حساسترین بخشهای هر سازمان است و مدیران باید اهمیت آن را درک کرده و از آن حمایت کنند تا بتواند مأموریت ذاتی خود، یعنی تزریق اخبار موثق و امیدبخش به جامعه، را به درستی انجام دهد.
ورمقانی همچنین به نقش تاریخی استان اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد بیبدیل کردستان در مواجهه با دو بحرانِ «جنگ ۱۲ روزه» و «اغتشاشات دیماه» باید به عنوان یک پشتوانه محکم برای طرح مطالبات منطقهای ما مورد استفاده قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با طرح حذف ارز ترجیحی، اظهار امیدواری کرد: این طرح آزادسازی، پس از مدتی به ثبات خواهد رسید و اجرای آن در بلندمدت منجر به ریشهکن شدن فساد و رانتخواری خواهد شد.
معاون استاندار کردستان در پایان سخنان خود با لحنی قاطع، بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی تأکید کرد: یکپارچگی ایران برای همه ما ارزشمندتر از جانمان است؛ سختیها را تاب میآوریم، اما در کنار آرمانهایمان و برای حفظ یکپارچگی کشورمان استوار خواهیم ماند.
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