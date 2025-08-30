۱۰ دستاورد راهبردی بانک صادرات ایران در سال نخست دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با تشریح عملکرد این بانک در نخستین سال دولت چهاردهم، از تحقق ۱۰ دستاورد کلیدی در حوزههای اصلاح ساختار مالی، تحول دیجیتال، وصول مطالبات، حمایت از تولید و خدمات اجتماعی خبر داد و گفت: بانک صادرات ایران امروز بیش از گذشته در مسیر سودآوری پایدار، خدمت به مردم و نقشآفرینی در اقتصاد ملی حرکت میکند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گزارشی از عملکرد یکساله بانک ارائه داد و گفت: اصلاح ساختار مالی مهمترین محور برنامههای بانک صادرات ایران در سال گذشته بود. سرمایه بانک با رشد ۲۶۳ درصدی به ۷۸۲ هزار میلیارد ریال رسید و نسبت کفایت سرمایه به ۲.۶ درصد بهبود یافت. همچنین شاهد رشد ۴۴ درصدی درآمدهای عملیاتی، ۹۱ درصدی سود خالص و ۶۰ درصدی درآمدهای کارمزدی بودیم. این اصلاحات، ثبات مالی و سودآوری پایدار بانک را تضمین میکند.
وی افزود: در حوزه فناوری اطلاعات، ابزارهای نوین بانکداری غیرحضوری همچنان پیشتاز هستند. بیش از ۸.۵ میلیون برگ «چکنو» (چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران) صادر شده و سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) امکان توثیق الکترونیک داراییها و صدور سفته الکترونیک را برای مشتریان فراهم کرده است. پلتفرم بانکداری دیجیتال (سپینو) نیز در نخستین سال فعالیت خود بیش از ۳۰ میلیون تراکنش موفق ثبت کرده که نشانه استقبال گسترده مردم از خدمات دیجیتال بانک است.
سیفی با اشاره به دستاوردهای مهم بانک در حوزه وصول مطالبات گفت: موفق شدیم ۱۳ هزار میلیارد تومان از بزرگترین بدهکار بانکی را بعد از ۱۵ سال بازپس بگیریم. همچنین ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی مؤسسه ثامنالائمه، حدود یک میلیارد درهم از شعب خارج کشور و مطالبات چند صد میلیون یورویی از شرکتهای بزرگ را وصول کردیم. از سوی دیگر، رأی نهایی دیوان لاهه در پرونده فیوچر بانک بحرین منجر به محکومیت دولت بحرین به پرداخت ۲۱۴ میلیون یورو غرامت شد که یک موفقیت تاریخی برای بانک صادرات ایران و نظام بانکی کشور محسوب میشود.
وی با تأکید بر رویکرد اجتماعی بانک صادرات ایران افزود: در طول یک سال گذشته بیش از ۲۴۳ هزار فقره وام قرضالحسنه و حمایتی به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کردهایم. از این میان، بیش از ۸۱ هزار فقره وام ازدواج و جهیزیه و ۵۸ هزار فقره وام فرزندآوری نقش مؤثری در حمایت از خانوادهها و جوانی جمعیت داشته است. همچنین برای تأمین ودیعه مسکن، حمایت از ایثارگران، ایجاد مشاغل خرد و آزادی زندانیان نیازمند، تسهیلات ویژهای پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: بانک صادرات ایران همواره حامی شرکتهای دانشبنیان بوده است. طی یک سال گذشته بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات و ۹ هزار میلیارد ریال ضمانتنامه در اختیار این بخش قرار گرفته است.
او با اشاره به خروج بانک از بنگاهداری تصریح کرد: عرضه سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس و رشد ۲۹۰ درصدی فروش املاک مازاد با برگزاری ۱۲۷ مزایده، بخشی از اقدامات بانک در این حوزه بوده است.
سیفی افزود: در اربعین امسال بیش از ۱۴ میلیارد دینار عراق به ۸۰ هزار زائر حسینی عرضه کردیم که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد رشد داشت. این خدمترسانی وظیفهای ملی و معنوی برای بانک صادرات ایران است.
