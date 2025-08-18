به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار با جمعی از آزادگان شاغل و بازنشسته این بانک، ضمن تجلیل از ایثار و مقاومت آنان گفت: بزرگداشت آزادگان بیش از آنکه برای آنان باشد، برای ما و نسل امروز ضرورت دارد تا با یادآوری فرهنگ ایثار، وفاداری و خدمت بیشتر به مردم را در بانک صادرات ایران نهادینه کنیم.

این دیدار با حضور جمعی از آزادگان دوران دفاع مقدس به نمایندگی از بیش از ۴۲۰ آزاده شاغل و بازنشسته بانک و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد.

محسن سیفی با قدردانی از مجاهدت‌های آزادگان اظهار کرد: ایثارگری و تحمل سال‌های سخت اسارت، نشانه‌ای از عشق و وفاداری آزادگان عزیز به قرآن، انقلاب و میهن است. آزادگان نیازی به تجلیل ندارند، چراکه رنج‌های جسمی و روحی آنان قابل جبران نیست، اما این ما هستیم که به یادآوری آن نیاز داریم تا انگیزه وفاداری و خدمت صادقانه در مجموعه بانکی و اجتماعی کشور تقویت شود.

وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در روزهای دشوار کشور، افزود: همکاران ما در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم ایستادند و نشان دادند فرهنگ ایثار همچنان زنده است. استمرار این فرهنگ نیازمند برگزاری نشست‌های تکریم ایثارگران و یادآوری مداوم آموزه‌های آنهاست.

تحول دیجیتال و اصلاح ساختارها در بانک صادرات ایران

مدیرعامل بانک صادرات ایران در ادامه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای بانک در دو سال گذشته ارائه کرد و گفت: بانک صادرات ایران با اصلاح ساختارهای مالی، فناوری اطلاعات و عملیات بانکی در مسیر توسعه و تعالی قرار گرفته و تلاش کرده‌ایم رضایت مشتریان، سهامداران و ذی‌نفعان را در سطحی شایسته تأمین کنیم. بدون شک این مسیر با قدرشناسی از همکاران به‌ویژه ایثارگران هموارتر خواهد شد.

در ادامه مراسم، رضا صدیق مشاور مدیرعامل نیز با تبریک سالروز بازگشت آزادگان، ایثار آنان را راهی برخاسته از عشق به قرآن، امام و ایران توصیف کرد و گفت: زبان از بیان قدرشناسی از آزادگان قاصر است و هیچ پاداشی شایسته فداکاری آنان نیست.

در پایان، جمعی از آزادگان حاضر از جمله ابراهیم علی‌محمدی قهفرخی، محمدجواد محمودی، کیخسرو ایمانی، سیامک اورک، بهمن نظری، رضا دانشجو، بشیر غلامی، فرخ سهراب، محمدتقی سعیدی دهاقانی، نعمت‌اله مهرابی‌نیک، جواد کبیری، قدیر لورائی و مهدی موسوی، ضمن بیان خاطرات دوران اسارت، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای تقویت فرهنگ ایثار و بهبود فعالیت‌های سازمانی مطرح کردند.