دریافت 15 MB کد خبر 6575210 https://mehrnews.com/x38TxY ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۱۹ کد خبر 6575210 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۱۹ واکنش نفرات برتر کنکور ۱۴۰۴ به رتبههای تک رقمیشان سازمان سنجش آموزش کشور رتبه های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ را معرفی کرد. کپی شد مطالب مرتبط راز موفقیت رتبه دوم تجربی از قم، تعادل میان مطالعه و زندگی شخصی رتبه ۳ علوم انسانی: سختیهای مسیر کنکور با تمرکز و نظم قابل عبور است انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ تا فردا؛ جزئیات انتخاب رشته مجازی برچسبها کنکور کنکور سراسری آزمون سراسری
نظر شما