سارا ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمانی که مطلع شدم رتبه تک رقمی آوردم خیلی خوشحال شدم و با توجه به ترازی که کسب کرده بودم امیدوار بودم که رتبه خوبی کسب کنم و این رتبه آرزوی من بود.

وی افزود: من روزانه بیش از ۱۰ ساعت درس می‌خواندم و ساعت دقیقی برای مطالعه نداشتم و صرفاً تمرکز بر روی نکات مهم می‌کردم.

رتبه ۳ علوم انسانی بیان کرد: کلاس‌های کنکوری را شرکت نمی‌کردم اما آزمون مؤسسات را شرکت می‌کردم و کتاب کار هم از انتشارات مختلف استفاده می‌کردم.

وی با اشاره به هدف خود ابراز کرد: احتمالاً رشته روانشناسی را انتخاب کنم و تا مقاطع بالاتر نیز ادامه تحصیل دهم.

ذبیحی با اشاره به نقش خانواده و معلمان خود در این موفقیت خاطرنشان کرد: خانواده ام واقعاً در این مسیر از من حمایت‌های ویژه ای داشتند و آرامش خاصی را برای من به وجود آورده بودند تا راحت تر درس بخوانم و معلمان خوبی داشتم.

وی با اشاره به جنگ ایران و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در زمان جنگ ایران و رژیم صهیونیستی حس خوبی نداشتم و حس بدی به من منتقل می‌شد و فکر می‌کردم هیچ وقت قرار نیست جنگ تمام شود اما کم کم خودم را به شرایط وفق دادم و خدا را شکر آن روزها تمام شد و دوباره با تمرکز بهتری مطالعه را ادامه دادم.

این رتبه برتر کنکور با بیان اینکه قصد مهاجرت ندارم گفت: قصدی برای رفتن از ایران ندارم.

وی افزود: پایبندی به برنامه ریزی، تلاش و نظم عامل موفقیت من در کنکور بود و این پشتکار و پایبندی به نظرم خیلی مهم بود.

ذبیحی بیان کرد: توصیه من به کنکوری‌ها این است که این مسیر قطعاً سختی‌های زیادی دارد و ممکن است در مقاطعی احساس کنند که نمی‌توانند به آن هدف خود برسند اما باید به خود مسلط باشند و به مسیر خود ادامه دهند و امید خود را از دست ندهند.

وی عنوان کرد: امیدوارم روزهای بهتری برای ایران عزیز پیش رو باشد و همیشه کشور ایران سربلند و سرافراز باشد.