انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ تا فردا؛ جزئیات انتخاب رشته مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفت. متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org و بر اساس توضیحات زیر، کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
متقاضیانی که در چند نوبت آزمون سراسری سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در بیش از یک گروه آزمایشی اصلی متفاوت (گروههای اصلی عبارتند از: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) شرکت کردهاند باید در زمان تعیین شده اعلامی، گروه آزمایشی اصلی مورد نظر خود را برای انتخاب رشته در حساب کاربری خود تعیین میکردند. در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی در زمان مقرر، گروه آزمایشی اصلی آخرین نوبت آزمون، ملاک عمل قرار گرفته است.
متقاضیانی که در یکی از دانشگاههای فرهنگیان یا تربیت دبیر شهیدرجایی قبول شدهاند و انصراف خود را در زمان مقرر در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت نکردهاند، کارنامه علمی طبق مقررات برای آنان صادر نمیشود.
متقاضیانی که صرفاً در نوبت اول آزمون سراسری (اردیبهشتماه) سال ۱۴۰۴ شرکت کرده و در زمان ثبتنام آزمون نیز اعلام کردهاند فقط متقاضی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگیان بودند (چه در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده یا نشده باشند) و در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبتنام نکردهاند، برای آنان کارنامه ملاک انتخاب رشته تهیه نشده و اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری را ندارند.
دفترچههای راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروههای آزمایشی تا روز یکشنبه ۹ شهریور در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد. انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروههای آزمایشی از سه شنبه ۱۱ شهریور تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.
یادآوری مهم ۱: پذیرفته شدگان رشتههای با آزمون تمام دورههای آموزش رایگان «شامل: دورههای روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دورهها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیر روزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت؛ در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا قبل از پایان ثبتنام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود انصراف قطعی دهند.
یادآوری مهم ۲: همه پذیرفته شدگان رشتههای با آزمون دورههای آموزش رایگان «شامل: دورههای روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفتهشدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دورهها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیر روزانه) در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی میدادند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سال جاری، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.
امکان انتخاب رشته حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل
متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشتهمحلهای پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشتهمحلهای انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.
تبصره ۱: متقاضیانی که در یکی از نوبتهای اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام کرده و غایب جلسه آزمونها بودند، نیازی به ثبت نام مجدد برای رشتههای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ندارند و میتوانند در رشتههایی که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است تا ۱۵۰ کدرشته محل در فرم انتخاب رشته درج کنند.
تبصره ۲: متقاضیانی که قبلاً در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام نکردهاند، در صورت تمایل میتوانند نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته در رشتههایی که پذیرش آنها صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، اقدام کنند.
تبصره ۳: در صورتیکه فردی هم در مرحله انتخاب رشتههای با آزمون و رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به انتخاب رشته کند و هم در مرحله ثبت نام برای رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته کند، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باطل شده و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.
توصیه میشود متقاضیان پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره ۲) و توضیحات مندرج در پیوستها و ویژه نامه انتخاب رشته، کدرشته محلهای مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب تقدمِ علاقه، ابتدا کدرشتهمحلهای انتخابی خود را در فرم پیشنویس مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج کنند.
پس از حصول اطمینان از صحت کدرشتهمحلهای انتخابی، آنها را در فرم اصلیِ انتخاب رشته اینترنتی ثبت و تکمیل کنند. پس از تأیید نهایی کدرشتهمحلهای انتخابی، رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد.
به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده میشود
به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده میشود. ولی پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید، متقاضیان میتوانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود تصحیح یا ویرایش کنند.
انتشار فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشتههای بورسیه و با شرایط خاص در هفته آخر شهریورماه
متقاضیان رشتههای تحصیلی با شرایط خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط این رشتهها را (که به صورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچههای راهنمای انتخاب رشته در درگاه اطلاعرسانیِ سازمان سنجش درج شده است) مطالعه کنند و در صورت داشتن شرایط لازم، این رشتهها را انتخاب کنند. لازم به توضیح است فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای رشتههای بورسیه و با شرایط خاص برای انجام مراحل مصاحبه یا گزینش در هفته آخر شهریورماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
تبصره ۱: در روش پذیرش با آزمون با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته علوم ورزشی در گروههای آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین رشتههای گروه آزمایشی هنر شامل (نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس، گرافیک، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی، مجسمهسازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، کتاب آرایی، آهنگسازی، بازیگری، طراحی صحنه، نمایش عروسکی، عکاسی و سینما) با شرایط خاص صورت میپذیرد، متقاضیانی که قبلاً برای شرکت در آزمون عملی این رشتهها در بازه زمانیِ ۲۲ تیر تا ۲ مرداد اعلام علاقهمندی کرده و در آزمون عملی آنها شرکت کردهاند، در صورت تمایل باید این رشتهها را در بین ۱۵۰ انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، در هر اولویتی که علاقه دارند، قرار دهند.
تبصره ۲: چنانچه متقاضیان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی علاقهمند به رشته با آزمونِ علوم ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در دوره روزانه و نوبت دوم مجاز به انتخاب رشته نشدهاند، ولی در موعد مقرر علاقهمندی خود را به رشته علوم ورزشی اعلام و در آزمون عملی شرکت کردهاند، به آنان اجازه انتخاب رشته محلهای دوره روزانه و نوبت دوم، منحصراً در این رشته داده شده است.
اعلام علاقهمندی در رشتههای با آزمونِ دانشگاه پیامنور و غیرانتفاعیها با پرداخت هزینه
متقاضیان برای اعلام علاقهمندی در رشتههای با آزمونِ دانشگاه پیامنور و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، باید نسبت به پرداخت مبلغ ۸۰۰ هزار ریال به تفکیک هر یک از این دورهها از طریق سیستم پرداخت اینترنتی مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش (بخش خرید کارت اعتباری) اقدام و سپس رشته محلهای این دانشگاهها و مؤسسات را در فرم انتخاب رشته درج کنند.
سامانه انتخاب رشته مجازی از روز یکشنبه ۹ شهریور فعال میشود
سامانه انتخاب رشته مجازی از روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش، به منظورِ راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (برای رشتههای با آزمون) در دسترس آنان قرار خواهد گرفت.
ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شامل مطالب مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته از جمله تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با بومی گزینی، انواع سهمیهها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکتههای مهم در انتخاب رشته اصلی، تدوین و در روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ منتشر میشود. مطالعه این ویژه نامه به متقاضیان و والدین آنها توصیه میشود.
پذیرش در کدرشتهمحلهای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای متقاضیان شاخه نظری با ملاک معدل کتبی نهایی دیپلم و متقاضیان شاخه فنی و حرفهای یا کاردانش با معدل کل دیپلم و بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و از تمامی گروههای آزمایشی در دورههای مختلف انجام میشود. نحوه گزینش با توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابی بر اساس جدول ضریب تأثیر اِعمال سوابق تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، صورت خواهد گرفت.
اعلام زمان و نحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ۹ شهریور
متقاضیان علاقهمند به انتخاب رشتههای تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (به جز رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی)، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ و با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج آزمون به درگاه اطلاعرسانی مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: www.azmoon.org مراجعه کنند.
تبصره ۱: بر اساس مصوبه جلسه ۲۲ مورخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی توجه داشته باشند که رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته با آزمون مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش درج شده است و در صورت علاقهمندی به هر یک از این چهار رشته تحصیلی، باید آنها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی در درگاه اطلاعرسانی این سازمان و در اولویت مورد دلخواه درج کنند.
متقاضیانی که هم در یکی از رشتههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در یکی از رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، میتوانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از مؤسسات محل قبولی، ثبتنام و ادامه تحصیل کنند.
توصیهها:
حتماً از فهرست کدرشته های انتخابی نهایی خود، یک نسخه چاپی تهیه یا آن را ذخیره کنید. فرم انتخاب رشته خود را بازبینی و مشاهده کرده و در صورت نیاز به اصلاحِ کدرشته محلهایِ درج شده در آن (تا پایان مهلت انتخاب رشته)، با مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته آن را اصلاح کنید. نسخه چاپ یا ذخیره شده را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کنید.
درخواستهای اشتباه در انتخاب رشته در سازمان سنجش قابل بررسی نیست
بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون؛ درخواستهای اشتباه در انتخاب رشته در سازمان سنجش قابل بررسی نیست، لذا متقاضیان باید در درج رشتههای انتخابی دقت لازم را به عمل آورند. مسئولیت درج و ثبت نهایی رشته محلها در فرم انتخاب رشته با شخص متقاضی است و هیچ ادعایی مبنی بر اشتباه متصدی کافی نت یا مشاور انتخاب رشته در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود.
برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته اقدام به اخذ مجوز رشته جدید یا حذف رشته میکنند که این سازمان در طول زمان انتخاب رشته این موضوع را در قالب اطلاعیههای اصلاحی اطلاعرسانی میکند. لذا لازم است متقاضیان تا پایان زمان انتخاب رشته با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سنجش از وجود این اطلاعیهها آگاه شده و در صورت نیاز انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.
لزوم بررسی وضعیت سهمیه ایثارگران تا ۱۲ شهریور
در صورت مشاهده مغایرت در سهمیه ایثارگران یا درخواست اعمال سهمیه ایثارگران، باید حداکثر تا ۱۲ شهریور به ارگانهای مربوط (محل تشکیل پرونده ایثارگری) مراجعه و موضوع علت عدم تأیید سهمیه یا درخواست اِعمالِ سهمیه را پیگیری کنند.
در صورت تأیید نهایی سهمیه آنان و ارسال مشخصات آنان حداکثر تا تاریخ ۱۶ شهریور به سازمان سنجش توسط ستاد کل ارگان ذیربط در تهران، سهمیه آنان برای مرحله گزینش نهایی اعمال خواهد شد. در غیر این صورت بعد از تاریخ مذکور (۱۶ شهریور ۱۴۰۴) اقدامی در خصوص اعمال سهمیه ایثارگران به عمل نخواهد آمد و این متقاضیان با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.
در صورتیکه تغییری در وضعیت علمی متقاضیان به دلیل اصلاح سهمیه ایجاد شود، نتیجه در کارنامه آنها اعمال و در دهه سوم شهریور ماه برای اصلاح انتخاب رشته، با این دسته از متقاضیان مساعدت لازم به عمل خواهد آمد.
ارائه نمره کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش
نمره کل سابقه تحصیلی که توسط وزارت آموزش و پرورش به این سازمان تحویل شده در وضعیت علمی متقاضیان اعمال و نتیجه در کارنامه قابل مشاهده است.
تبصره: متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد نمره کل سابقه تحصیلی و یا تقاضای بررسی مجدد آن، موضوع را باید صرفاً از طریق آموزش و پرورش پیگیری کنند. در صورت تغییر در نمره کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش، کارنامه آنها شامل نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری اصلاح و امکان ویرایش انتخاب رشته در هفته آخر شهریورماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور فراهم خواهد شد.
تأکید میشود این دسته از متقاضیان به هیچ وجه نیازی به مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور ندارند.
