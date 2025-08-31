اعلام برنامه هیئات مذهبی همزمان با روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیئتهای مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.
برنامههای هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:
* بیت والد حجتالاسلام سیدحسین مؤمنی / قم
سخنران: حجتالاسلام پناهیان
مرثیهخوانی: علی پیلهوران و مهدی رسولی
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از نماز مغرب
نشانی: قم، خیابان آبشار، کوچه بوعلی سینا، کوچه ۱۷
* هیئت رایةالرضا / تهران
سخنران: حجتالاسلام روحالله علیرضا لو
مرثیهخوانی: کاظم غفارنژاد
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان محمدیه، ابتدای خیابان خیام، امامزاده سیدناصرالدین
* مسجد جامع آل یاسین / تهران
مرثیهخوانی: سیدمجید بنیفاطمه
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب
نشانی: خیابام خواجه عبدالله انصاری، کوچه نهم
*هیئت شهدای گمنام / اهواز
سخنران: حجتالاسلام موسوی فرد
مرثیهخوانی: امین قدیم
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰:۱۵
نشانی: اهواز، شهرک نفت، پارک سلامت
* هیئت حسنیه / قم
سخنران: حجتالاسلام حائری
مرثیهخوانی: علیاکبر حائری
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، نبش کوی ۲
* هیئت محبان الائمه / تهران
سخنران: حجتالاسلام علی سرلک
مرثیهخوانی: امیر ولیزاده
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری، گلزار شهیدای گمنام بوستان مجیدیه
* هیئت ریحانةالنبی (س) / تهران
پیشمنبرخوانی: مصطفی سماواتی
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: منصور ارضی و محمدحسین پویانفر
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان تجریش
* هیئت نورالرضا (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام ابوالقاسمی
مرثیهخوانی: نریمان پناهی و وحید مرادی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه گلستان شرقی، مسجد امام رضا (ع)
هیئت یا فاطمةالزهرا / بابل
سخنران: حجتالاسلام مهدی انتصاری
مرثیهخوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: بابل، خیابان مصلی (حکیم آباد) نبش مصلی ۱۷، مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمه الزهرا (س)
* هیئت ثارالله / رشت
سخنران: حجتالاسلام مهدی نیکبین
مرثیهخوانی: ابوذر بیوکافی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: رشت، آستان مقدس حضرت فاطمه اخری
* مسجد جمکران / قم
سخنران: حجتالاسلام رفیعی
مرثیهخوانی: مهدی رسولی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب
* هیئت رزمندگان غرب / تهران
سخنران: حجتالاسلام مهدی حسنآبادی
مرثیهخوانی: سعید حدادیان، جواد مقدم و محمدحسین حدادیان
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن (ع)
* موکب محبان علی ابن ابیطالب / تهران
سخنران: حجتالاسلام بندانی نیشابوری
مرثیهخوانی: حیدر خمسه، علی پناهی، امیر حسین حضرتی
زمان: شنبه ۸ شهریور ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: میدان قیام، خیابان ری، کوچه رقیب دوست، حسینیه هدایت
* هیئت قمر بنی هاشم / تهران
سخنران: حجتالاسلام جواد معینی
مرثیهخوانی: علی ناظمی، محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: بزرگراهارتش.شهرکابوذر
* هیئت مکتب العباس / تهران
سخنران: حجتالاسلام محمود ریاضت
مرثیهخوانی: سیدمحمدرضا نوشهور
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: میدانشهدا، خعظیمزادگان، نبشقادری
* هیئت مکتبالزهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام عباس صراف
مرثیهخوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا (پلیس)،ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهمالسلام
* حسینیه انصارالحسین / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیداحمد دارستانی
مرثیهخوانی: مهدی عزیزیان، سیدحسن کربلایی و محمد فصولی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱
نشانی: خیابان ری، ابتدای اتوبان محلاتی
* هیئت موج الحسن / تهران
مرثیهخوانی: علیاصغر ژولیده و حسین محمدحسینی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۷
نشانی: بلوار کشاورز، خیابان شهید عبداللهزاده، کوچه شهید شهرستمی
* هیئت محبان العباس / تهران
سخنران: حجتالاسلام محمدی
مرثیهخوانی: جمعی از ذاکرین
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه اسلامی، بن بست شهید اسماعیلی (منزل آقای اسماعیلی)
* مسجد حضرت علی ابن الحسین / تهران
مرثیهخوانی: مهدی سماواتی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب
نشانی: دربند، خیابان شهید احمدی زمانی
* هیئت غریب زهرا / تهران
پیشمنبرخوانی: حسن آهنسازان
سخنران: حجتالاسلام سیدعباس موسوی مطلق
مرثیهخوانی: جواد حیدری
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: افسریه، خیابان ۳۶، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه جاننثاران حضرت ولیعصر (عج)
* حسینیه ثارالله شمیران / تهران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: احمد واعظی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰
نشانی: میدان تجریش، انتهای خیابان ملکی
* مجمع بیتالاحزان / تهران
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: مصطفی خورسندی
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸
نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم
* هیئت پیرعطا / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدابراهیم هاشمیان
مرثیهخوانی: عباس رحمانی، سیدعلی سادات رضوی و جواد حبیبی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰
نشانی: سهراه امین حضور
* هیئت لواءالحیدر کرار / کرج
سخنران: حجتالاسلام امیرخانی
مرثیهخوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: آستانمقدسامامزادهطاهر علیهالسلام کرج
*هیئت رضاجان / تهران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: جواد حیدری، محمدحسن فیضی و علی کرمی و محمدرضا پیروز
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، پایینتر ازچهارراه سرچشمه، حسینیه مکتب الرضا علیه السلام
* هیئت مکتب الصادق / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدجلال موسویان
مرثیهخوانی: محمدحسین خسروشاهی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاهآبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشکر
*هیئت روضةالشهدا / تهران
سخنران: مجید مشهدی حسین
مرثیهخوانی: حسین محمدیفام و رضا صالحی
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد
*روضه معظم رقیه خاتون / تهران
سخنران: حجتالاسلام دارستانی
مرثیهخوانی: سیدمحمد جوادی، امیر ناصری و علیرضا شهرابی
زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۱
نشانی: خیابان مولی، بازار پردهفروشها، خیابان پیرمرادی، کوچه آتش پنجه
* فاطمیه / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری
مرثیهخوانی: محسن ابوالحسنی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۲:۴۵
نشانی: نارمک، چهارراه تلفنخانه، خیابان شهید آیت، به سمت خیابان دماوند، بن بست مهر
*روضه رضیعالحسین / تهران
سخنران: حجتالاسلام میرزامحمدی
مرثیهخوانی: علی مهدوینژاد
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان شهدا، خیابان پیروزی، نبش خیابان شکوفه، حسینیه مهدیون تهران
* مسجد حضرت علی ابن ابیطالب / تهران
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: حامد باقری
زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۴۵
نشانی: بلوار آیتالله کاشانی، مقابل شهریداری منطقه ۵
* هیئت حبیب / تهران
سخنران: حجتالاسلام میری
مرثیهخوانی: سیدمحمدرضا نوشهور
زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۰
نشانی: پایینتر از چهارراه کلاهدوز، مسجد جامع قلهک
* هیئت نوباوگان قناتآباد / تهران
سخنران: مهدی توکلی
مرثیهخوانی: حمید دادوندی، حسین زبده و محمد سلیمانی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی
* محفل زوار البقیع / تهران
پیشمنبرخوانی: سعید هدایتیان
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: حمید دادوندی و حسین ستوده
زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه صیرفی پور، مجموعه فرهنگی سرچشمه
* هیئت مکتبالرضا / تهران
سخنران: حجتالاسلام هاشمی گلپایگانی
مرثیهخوانی: جواد حیدری، علی کرمی، حسین محمدی، دانیال فاخری و محمد فرجی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر
نشانی: افسریه، ۱۵ متری چهارم، کوچه ۳۸، مسجد روحالله
* حسینیه آیتالله حقشناس / تهران
پیشمنبرخوانی: مهدی سماواتی
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: محمدرضا بذری
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
* حسینیه مبارکه گودال قتلگاه / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعبدالحمید شهاب
مرثیهخوانی: غلامحسین مردانی، محمود اشتیاقی و علیرضا قانعی
زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: تقاطع اتوبان محلاتی و ابوذر
