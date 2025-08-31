  1. دین و اندیشه
اعلام برنامه هیئات مذهبی همزمان با روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

اعلام برنامه هیئات مذهبی همزمان با روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیئت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیئت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

برنامه‌های هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:

* بیت والد حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام پناهیان

مرثیه‌خوانی: علی پیله‌وران و مهدی رسولی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از نماز مغرب

نشانی: قم، خیابان آبشار، کوچه بوعلی سینا، کوچه ۱۷

* هیئت رایةالرضا / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام روح‌الله علیرضا لو

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان محمدیه، ابتدای خیابان خیام، امامزاده سیدناصرالدین

* مسجد جامع آل یاسین / ‏تهران

مرثیه‌خوانی: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

نشانی: خیابام خواجه عبدالله انصاری، کوچه نهم

*هیئت شهدای گمنام / ‏اهواز

سخنران: حجت‌الاسلام موسوی فرد

مرثیه‌خوانی: امین قدیم

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰:۱۵

نشانی: اهواز، شهرک نفت، پارک سلامت

* هیئت حسنیه / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام حائری

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر حائری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، نبش کوی ۲

* هیئت محبان الائمه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علی سرلک

مرثیه‌خوانی: امیر ولی‌زاده

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری، گلزار شهیدای گمنام بوستان مجیدیه

* هیئت ریحانةالنبی (س) / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: مصطفی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی و محمدحسین پویانفر

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان تجریش

* هیئت نورالرضا (ع) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام ابوالقاسمی

مرثیه‌خوانی: نریمان پناهی و وحید مرادی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه گلستان شرقی، مسجد امام رضا (ع)

هیئت یا فاطمةالزهرا / ‏بابل

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی انتصاری

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بابل، خیابان مصلی (حکیم آباد) نبش مصلی ۱۷، مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمه الزهرا (س)

* هیئت ثارالله / ‏رشت

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی نیک‌بین

مرثیه‌خوانی: ابوذر بیوکافی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: رشت، آستان مقدس حضرت فاطمه اخری

* مسجد جمکران / قم

سخنران: حجت‌الاسلام رفیعی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب

* هیئت رزمندگان غرب / ‏ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی

مرثیه‌خوانی: سعید حدادیان، جواد مقدم و محمدحسین حدادیان

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن (ع)

* موکب محبان علی ابن ابیطالب / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری

مرثیه‌خوانی: حیدر خمسه، علی پناهی، امیر حسین حضرتی

زمان: شنبه ۸ شهریور ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: میدان قیام، خیابان ری، کوچه رقیب دوست، حسینیه هدایت

* هیئت قمر بنی هاشم / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام جواد معینی

مرثیه‌خوانی: علی ناظمی، محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بزرگراه‌ارتش.شهرک‌ابوذر

* هیئت مکتب العباس / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مرثیه‌خوانی: سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: میدان‌شهدا، خ‌عظیم‌زادگان، نبش‌قادری

* هیئت مکتب‌الزهرا (س) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عباس صراف

مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا (پلیس)،‌ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام

* حسینیه انصارالحسین / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی

مرثیه‌خوانی: مهدی عزیزیان، سیدحسن کربلایی و محمد فصولی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان ری، ابتدای اتوبان محلاتی

* هیئت موج الحسن / ‏تهران

مرثیه‌خوانی: علی‌اصغر ژولیده و حسین محمدحسینی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۷

نشانی: بلوار کشاورز، خیابان شهید عبدالله‌زاده، کوچه شهید شهرستمی

* هیئت محبان العباس / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمدی

مرثیه‌خوانی: جمعی از ذاکرین

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه اسلامی، بن بست شهید اسماعیلی (منزل آقای اسماعیلی)

* مسجد حضرت علی ابن الحسین / ‏تهران

مرثیه‌خوانی: مهدی سماواتی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب

نشانی: دربند، خیابان شهید احمدی زمانی

* هیئت غریب زهرا / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: افسریه، خیابان ۳۶، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه جان‌نثاران حضرت ولیعصر (عج)

* حسینیه ثارالله شمیران / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: احمد واعظی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰

نشانی: میدان تجریش، انتهای خیابان ملکی

* مجمع بیت‌الاحزان / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: مصطفی خورسندی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸

نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم

* هیئت پیرعطا / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدابراهیم هاشمیان

مرثیه‌خوانی: عباس رحمانی، سیدعلی سادات رضوی و جواد حبیبی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰

نشانی: سه‌راه امین حضور

* هیئت لواءالحیدر کرار / ‏کرج

سخنران: حجت‌الاسلام امیرخانی

مرثیه‌خوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: آستان‌مقدس‌امام‌زاده‌طاهر علیه‌السلام کرج

*هیئت رضاجان / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، محمدحسن فیضی و علی کرمی و محمدرضا پیروز

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، پایین‌تر ازچهارراه سرچشمه، حسینیه مکتب الرضا علیه السلام

* هیئت مکتب الصادق / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدجلال موسویان

مرثیه‌خوانی: محمدحسین خسروشاهی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاه‌آبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشکر

*هیئت روضةالشهدا / ‏تهران

سخنران: مجید مشهدی حسین

مرثیه‌خوانی: حسین محمدی‌فام و رضا صالحی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد

*روضه معظم رقیه خاتون / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام دارستانی

مرثیه‌خوانی: سیدمحمد جوادی، امیر ناصری و علیرضا شهرابی

زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مولی، بازار پرده‌فروش‌ها، خیابان پیرمرادی، کوچه آتش پنجه

* فاطمیه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری

مرثیه‌خوانی: محسن ابوالحسنی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۲:۴۵

نشانی: نارمک، چهارراه تلفنخانه، خیابان شهید آیت، به سمت خیابان دماوند، بن بست مهر

*روضه رضیع‌الحسین / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام میرزامحمدی

مرثیه‌خوانی: علی مهدوی‌نژاد

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان شهدا، خیابان پیروزی، نبش خیابان شکوفه، حسینیه مهدیون تهران

* مسجد حضرت علی ابن ابیطالب / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: حامد باقری

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۴۵

نشانی: بلوار آیت‌الله کاشانی، مقابل شهریداری منطقه ۵

* هیئت حبیب / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام میری

مرثیه‌خوانی: سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۰

نشانی: پایین‌تر از چهارراه کلاهدوز، مسجد جامع قلهک

* هیئت نوباوگان قنات‌آباد / ‏تهران

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه‌خوانی: حمید دادوندی، حسین زبده و محمد سلیمانی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی

* محفل زوار البقیع / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: سعید هدایتیان

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: حمید دادوندی و حسین ستوده

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه صیرفی پور، مجموعه فرهنگی سرچشمه

* هیئت مکتب‌الرضا / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، علی کرمی، حسین محمدی، دانیال فاخری و محمد فرجی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر

نشانی: افسریه، ۱۵ متری چهارم، کوچه ۳۸، مسجد روح‌الله

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

* حسینیه مبارکه گودال قتلگاه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید شهاب

مرثیه‌خوانی: غلامحسین مردانی، محمود اشتیاقی و علیرضا قانعی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: تقاطع اتوبان محلاتی و ابوذر

