اعلام برنامه هیئات مذهبی همزمان با روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیئت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

برنامه‌های هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:

* بیت والد حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام پناهیان

مرثیه‌خوانی: علی پیله‌وران و مهدی رسولی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از نماز مغرب

نشانی: قم، خیابان آبشار، کوچه بوعلی سینا، کوچه ۱۷

* هیئت رایةالرضا / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام روح‌الله علیرضا لو

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان محمدیه، ابتدای خیابان خیام، امامزاده سیدناصرالدین

* مسجد جامع آل یاسین / ‏تهران

مرثیه‌خوانی: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

نشانی: خیابام خواجه عبدالله انصاری، کوچه نهم

*هیئت شهدای گمنام / ‏اهواز

سخنران: حجت‌الاسلام موسوی فرد

مرثیه‌خوانی: امین قدیم

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰:۱۵

نشانی: اهواز، شهرک نفت، پارک سلامت

* هیئت حسنیه / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام حائری

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر حائری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، نبش کوی ۲

* هیئت محبان الائمه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علی سرلک

مرثیه‌خوانی: امیر ولی‌زاده

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری، گلزار شهیدای گمنام بوستان مجیدیه

* هیئت ریحانةالنبی (س) / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: مصطفی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی و محمدحسین پویانفر

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان تجریش

* هیئت نورالرضا (ع) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام ابوالقاسمی

مرثیه‌خوانی: نریمان پناهی و وحید مرادی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه گلستان شرقی، مسجد امام رضا (ع)

هیئت یا فاطمةالزهرا / ‏بابل

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی انتصاری

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بابل، خیابان مصلی (حکیم آباد) نبش مصلی ۱۷، مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمه الزهرا (س)

* هیئت ثارالله / ‏رشت

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی نیک‌بین

مرثیه‌خوانی: ابوذر بیوکافی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: رشت، آستان مقدس حضرت فاطمه اخری

* مسجد جمکران / قم

سخنران: حجت‌الاسلام رفیعی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب

* هیئت رزمندگان غرب / ‏ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی

مرثیه‌خوانی: سعید حدادیان، جواد مقدم و محمدحسین حدادیان

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن (ع)

* موکب محبان علی ابن ابیطالب / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری

مرثیه‌خوانی: حیدر خمسه، علی پناهی، امیر حسین حضرتی

زمان: شنبه ۸ شهریور ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: میدان قیام، خیابان ری، کوچه رقیب دوست، حسینیه هدایت

* هیئت قمر بنی هاشم / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام جواد معینی

مرثیه‌خوانی: علی ناظمی، محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بزرگراه‌ارتش.شهرک‌ابوذر

* هیئت مکتب العباس / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مرثیه‌خوانی: سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: میدان‌شهدا، خ‌عظیم‌زادگان، نبش‌قادری

* هیئت مکتب‌الزهرا (س) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عباس صراف

مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از اذان مغرب

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا (پلیس)،‌ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام

* حسینیه انصارالحسین / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیداحمد دارستانی

مرثیه‌خوانی: مهدی عزیزیان، سیدحسن کربلایی و محمد فصولی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان ری، ابتدای اتوبان محلاتی

* هیئت موج الحسن / ‏تهران

مرثیه‌خوانی: علی‌اصغر ژولیده و حسین محمدحسینی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۷

نشانی: بلوار کشاورز، خیابان شهید عبدالله‌زاده، کوچه شهید شهرستمی

* هیئت محبان العباس / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمدی

مرثیه‌خوانی: جمعی از ذاکرین

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه اسلامی، بن بست شهید اسماعیلی (منزل آقای اسماعیلی)

* مسجد حضرت علی ابن الحسین / ‏تهران

مرثیه‌خوانی: مهدی سماواتی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب

نشانی: دربند، خیابان شهید احمدی زمانی

* هیئت غریب زهرا / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: افسریه، خیابان ۳۶، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه جان‌نثاران حضرت ولیعصر (عج)

* حسینیه ثارالله شمیران / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: احمد واعظی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰

نشانی: میدان تجریش، انتهای خیابان ملکی

* مجمع بیت‌الاحزان / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: مصطفی خورسندی

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۸

نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم

* هیئت پیرعطا / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدابراهیم هاشمیان

مرثیه‌خوانی: عباس رحمانی، سیدعلی سادات رضوی و جواد حبیبی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۰

نشانی: سه‌راه امین حضور

* هیئت لواءالحیدر کرار / ‏کرج

سخنران: حجت‌الاسلام امیرخانی

مرثیه‌خوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: آستان‌مقدس‌امام‌زاده‌طاهر علیه‌السلام کرج

*هیئت رضاجان / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، محمدحسن فیضی و علی کرمی و محمدرضا پیروز

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، پایین‌تر ازچهارراه سرچشمه، حسینیه مکتب الرضا علیه السلام

* هیئت مکتب الصادق / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدجلال موسویان

مرثیه‌خوانی: محمدحسین خسروشاهی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاه‌آبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشکر

*هیئت روضةالشهدا / ‏تهران

سخنران: مجید مشهدی حسین

مرثیه‌خوانی: حسین محمدی‌فام و رضا صالحی

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد

*روضه معظم رقیه خاتون / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام دارستانی

مرثیه‌خوانی: سیدمحمد جوادی، امیر ناصری و علیرضا شهرابی

زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مولی، بازار پرده‌فروش‌ها، خیابان پیرمرادی، کوچه آتش پنجه

* فاطمیه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری

مرثیه‌خوانی: محسن ابوالحسنی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۲:۴۵

نشانی: نارمک، چهارراه تلفنخانه، خیابان شهید آیت، به سمت خیابان دماوند، بن بست مهر

*روضه رضیع‌الحسین / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام میرزامحمدی

مرثیه‌خوانی: علی مهدوی‌نژاد

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان شهدا، خیابان پیروزی، نبش خیابان شکوفه، حسینیه مهدیون تهران

* مسجد حضرت علی ابن ابیطالب / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: حامد باقری

زمان: شنبه ۸ شهریورماه از ساعت ۱۹:۴۵

نشانی: بلوار آیت‌الله کاشانی، مقابل شهریداری منطقه ۵

* هیئت حبیب / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام میری

مرثیه‌خوانی: سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: شنبه ۸ شهریومراه از ساعت ۲۰

نشانی: پایین‌تر از چهارراه کلاهدوز، مسجد جامع قلهک

* هیئت نوباوگان قنات‌آباد / ‏تهران

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه‌خوانی: حمید دادوندی، حسین زبده و محمد سلیمانی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی

* محفل زوار البقیع / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: سعید هدایتیان

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: حمید دادوندی و حسین ستوده

زمان: یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه صیرفی پور، مجموعه فرهنگی سرچشمه

* هیئت مکتب‌الرضا / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، علی کرمی، حسین محمدی، دانیال فاخری و محمد فرجی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از نماز ظهر

نشانی: افسریه، ۱۵ متری چهارم، کوچه ۳۸، مسجد روح‌الله

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

* حسینیه مبارکه گودال قتلگاه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید شهاب

مرثیه‌خوانی: غلامحسین مردانی، محمود اشتیاقی و علیرضا قانعی

زمان: دوشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: تقاطع اتوبان محلاتی و ابوذر