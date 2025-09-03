به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی توئی عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: اواسط تیرماه گزارشی مبنی بر کشف جسدی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان بام و صفی‌آباد به پلیس اعلام شد.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل و انجام عملیات تحقیقاتی آغاز شد.

رییس پلیس آگاهی خراسان شمالی بیان کرد: عامل حادثه، به دلیل مشکلات خانوادگی و عوارض ناشی از مصرف ماده مخدر صنعتی شیشه، با استفاده از تبر برادرزاده خود را به قتل رسانده است.

سرهنگ تویی بیان کرد: این حادثه هولناک پس از دو ماه بررسی‌های پلیسی و تحقیق میدانی روشن شد و پرونده برای رسیدگی قضائی در جریان است.