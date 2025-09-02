  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

سارق حرفه‌ای با سابقه ۷ فقره سرقت در شیروان بازداشت شد

بجنورد- سرپرست انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری ۷ سارق حرفه‌ای و کشف اموال مسروقه خبر داد.

سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع ۷ فقره سرقت در سطح شهرستان شیروان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با تلاش شبانه‌روزی و انجام تحقیقات گسترده، موفق به شناسایی ۷ سارق شدند و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شیروان تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌ها به ۷ فقره سرقت شامل اماکن خصوصی، محتویات داخل خودرو، دوچرخه، محصولات کشاورزی باغات و تلفن همراه اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز از محل زندگی آنان کشف شد.

سرهنگ زرهرن بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

