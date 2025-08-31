  1. سیاست
دیدار سفیر جدید ایران در صربستان با «عراقچی»

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در صربستان، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق فضلی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در صربستان، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار برنامه‌های پیشنهادی سفیر جدید برای تقویت روابط دوجانبه تهران-بلگراد تشریح شد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در بلگراد، بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری‌ها با کشورهای حوزه بالکان به‌ویژه صربستان تاکید کرد.

فضلی پیش از این در سمت‌های مشاور وزیر امور خارجه، مدیرکل وزارتی و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه خدمت کرده است.

نفیسه عبدالهی

