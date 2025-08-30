  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

دیدار سفیر ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه

رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آقای امیری مقدم گزارشی از وضعیت روابط دوجانبه و برنامه‌های سفارت برای تقویت بیش از پیش مناسبات دو کشور همسایه و مسلمان ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با قدردانی از میزبانی شایسته دولت و مردم پاکستان از رئیس‌جمهور پزشکیان در خلال سفر به این کشور و ابراز خرسندی از مذاکرات مفید با مقام‌های عالیرتبه پاکستان، بر اهتمام ویژه ایران برای توسعه همه‌جانبه روابط بین ایران و پاکستان در چارچوب سیاست حسن همسایگی تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به مواضع مشترک و حضور فعال ایران و پاکستان در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، تداوم رایزنی‌های مستمر بین مسئولین دو کشور را برای تأمین منافع متقابل و کمک به تأمین امنیت و ثبات منطقه ضروری دانست.

کد خبر 6575133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها