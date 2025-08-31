پیام تبریک عراقچی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی پیام تبریک صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

تیم ملی والیبال جوانان ایران، با هدایت مربی ایرانی و اراده‌ای استوار، بار دیگر به قله‌ی افتخار جهان دست یافت؛ و بدون حتی یک شکست، و با غلبه بر بزرگ‌ترین قدرت‌های والیبال جهان، نشان داد که جوانان ایرانی شایسته‌ی بالاترین افتخارات بین‌المللی هستند.

قهرمانی جوانان غیور والیبال کشورمان در مسابقات جهانی که با اقتدار هر چه تمام به دست آمد، کام ملت ایران را شیرین کرد و بار دیگر اراده و غرور ملی جوانان ایران اسلامی را تجلی بخشید. این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش، همدلی و تعهدی بی‌نظیر است که نه‌تنها نام ایران عزیز را در جهان والیبال جاودانه کرد، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن و پرامید برای ورزش کشورمان است. این پیروزی غرورآفرین را به همه‌ی مردم ایران و به ویژه به خانواده‌ی بزرگ والیبال کشور و همه بازیکنان و مربیان آنها تبریک می‌گویم.

