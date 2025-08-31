مرکز مشاوره تخصصی کودکان و نوجوانان در سقز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز خدمات مشاوره تخصصی کودکان و نوجوانان «داوین» در سقز افتتاح شد.

این مراسم با حضور ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، ماموستا ابن‌الخیاط امام جمعه سقز، نعمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز، گویلی شهردار، غفوری رئیس دفتر نماینده شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

مرکز «داوین» با مدیریت نیما اردلان فعالیت خود را آغاز کرده و خدمات تخصصی روانشناختی و مشاوره‌ای را به کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهد.

عبدالله رحیمی، سرپرست اداره بهزیستی سقز، در این مراسم با اشاره به فعالیت ۹ مرکز مشاوره در حوزه‌های مختلف شهرستان، تأسیس مرکز تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان را اقدامی ارزشمند دانست و تصریح کرد: این مرکز می‌تواند در شناسایی، درک و رفع مشکلات عاطفی، رفتاری و اجتماعی کودکان و نوجوانان نقش مؤثری ایفا کند و مسیر رشد سالم آنان در جامعه را هموار سازد.

نیما اردلان، مسئول مرکز، نیز خدمات ارائه‌شده در این مجموعه را شامل کلاس‌های آموزشی مهارت‌های زندگی، بررسی مسائل روانشناختی و آسیب‌های عملکردی مغز کودکان و نوجوانان عنوان کرد.

گفتنی است؛ این مرکز با هدف تقویت سلامت روان کودکان و نوجوانان و ارائه حمایت‌های مشاوره‌ای تخصصی، به‌عنوان مرجع مهمی در حوزه رشد و توسعه اجتماعی این گروه سنی در سقز فعالیت خواهد کرد.