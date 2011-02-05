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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

رحیمی:

هزینه بالای خدمات مشاوره مانع خدمت‌رسانی به مردم می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رایا گفت: قشر آسیب‌پذیر جامعه بیشتر نیاز به مشاوره دارند اما به دلیل هزینه‌های بالای آن کمتر برای گرفتن خدمات مشاوره‌ای به مراکز مشاوره رجوع می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فاطمه رحیمی بعدازظهر شنبه در آیین افتتاح مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رایا اظهار داشت: به دلیل قیمتهای بالای مشاوره و اینکه این خدمات را بیمه پوشش نمی‌دهد، هنوز فرهنگ آن در بین مردم جا نیفتاده است.

وی افزود: این مرکز از ابتدای شهریورماه سال جاری به طور رسمی آغاز به کار کرد و امروز نیز به طور رسمی افتتاح می‌‌شود.

مسئول فنی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رایا ادامه داد: بهزیستی اصفهان بر نحوه کار و مقدار تعرفه این مرکز نظارت دارد.

وی افزود:‌ در حال حاضر و با توجه به اینکه مرکز نوپا و تازه تاسیس است، در ماه حدود 40 نفر مراجعه کننده دارد.

رحیمی تصریح کرد: مشاوره برای کودکان و نوجوانان، مشاوه خانواده، زوج درمانی، مشاوره‌های پیش از ازدواج، مشاوره حقوقی و مشاوره‌های تحصیلی در این مرکز ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ‌از زمان آغاز به کار این مرکز در شهریورماه اقداماتی همچون ارائه خدمات مشاوره فردی، برگزاری کلاس تئاتردرمانی برای کودکان و سخنرانی‌ها برای مدارس، مهدکودکها و مراکز ترک اعتیاد را انجام داده است.

موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رایا اضافه کرد: برگزاری کارگروه‌‌ها و تورهای روانشناسی و مشاوره در طرح‌های صنعتی از برنامه‌های آینده این مرکز است.

وی با اشاره به اینکه اکثر همکاران این مرکز دکتری روانشناسی دارند، تاکید کرد: تاکنون بیشترین مراجعان به این مرکز از شهرستان فلاورجان هستند.

رحیمی بیان داشت: کار اصلی این مرکز مشاروه‌ برای کودکان و نوجوانان و مشاور برای خانواده است و بیشتر مراجعان نیز از این نوع مشاوره‌ها استفاده می‌کنند.

وی به انتخاب نام این مرکز اشاره کرد و افزود: رایا به معنی کسی است که مورد توجه خداوند بوده و به معنای آسمان نیز به کار رفته است.

موسس مرکز مشاوره رایا ادامه داد: سازمان بهزیستی با همکاری بیمه باید با اقدامات مناسب، مردم را برای گرفتن خدمات مشاوره‌ای به مراکز مشاوره تخصصی ارجاع دهند.

رحیمی افزود: این مرکز با تلاش فراوان دکتر راضیه اخوان و همکاری خوب بهزیتستی اصفهان افتتاح شده است.

کد مطلب 1246419

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