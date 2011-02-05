به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فاطمه رحیمی بعدازظهر شنبه در آیین افتتاح مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رایا اظهار داشت: به دلیل قیمتهای بالای مشاوره و اینکه این خدمات را بیمه پوشش نمی‌دهد، هنوز فرهنگ آن در بین مردم جا نیفتاده است.

وی افزود: این مرکز از ابتدای شهریورماه سال جاری به طور رسمی آغاز به کار کرد و امروز نیز به طور رسمی افتتاح می‌‌شود.

مسئول فنی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رایا ادامه داد: بهزیستی اصفهان بر نحوه کار و مقدار تعرفه این مرکز نظارت دارد.

وی افزود:‌ در حال حاضر و با توجه به اینکه مرکز نوپا و تازه تاسیس است، در ماه حدود 40 نفر مراجعه کننده دارد.

رحیمی تصریح کرد: مشاوره برای کودکان و نوجوانان، مشاوه خانواده، زوج درمانی، مشاوره‌های پیش از ازدواج، مشاوره حقوقی و مشاوره‌های تحصیلی در این مرکز ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ‌از زمان آغاز به کار این مرکز در شهریورماه اقداماتی همچون ارائه خدمات مشاوره فردی، برگزاری کلاس تئاتردرمانی برای کودکان و سخنرانی‌ها برای مدارس، مهدکودکها و مراکز ترک اعتیاد را انجام داده است.

موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رایا اضافه کرد: برگزاری کارگروه‌‌ها و تورهای روانشناسی و مشاوره در طرح‌های صنعتی از برنامه‌های آینده این مرکز است.

وی با اشاره به اینکه اکثر همکاران این مرکز دکتری روانشناسی دارند، تاکید کرد: تاکنون بیشترین مراجعان به این مرکز از شهرستان فلاورجان هستند.

رحیمی بیان داشت: کار اصلی این مرکز مشاروه‌ برای کودکان و نوجوانان و مشاور برای خانواده است و بیشتر مراجعان نیز از این نوع مشاوره‌ها استفاده می‌کنند.

وی به انتخاب نام این مرکز اشاره کرد و افزود: رایا به معنی کسی است که مورد توجه خداوند بوده و به معنای آسمان نیز به کار رفته است.

موسس مرکز مشاوره رایا ادامه داد: سازمان بهزیستی با همکاری بیمه باید با اقدامات مناسب، مردم را برای گرفتن خدمات مشاوره‌ای به مراکز مشاوره تخصصی ارجاع دهند.

رحیمی افزود: این مرکز با تلاش فراوان دکتر راضیه اخوان و همکاری خوب بهزیتستی اصفهان افتتاح شده است.