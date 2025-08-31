انقلاب عمرانی در دل روستاهای کرمانشاه؛ اعتبار برای احیای زندگی روستایی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: روستاها همواره بهعنوان شاهرگهای حیاتی توسعه و تولید در کشور شناخته شدهاند؛ جایی که بخش عمدهای از امنیت غذایی، اقتصاد کشاورزی، دامپروری و حتی میراث فرهنگی و اجتماعی ملت ایران ریشه در آن دارد. در شرایطی که زندگی شهری هر روز با چالشهای تازهای روبهرو میشود و وابستگی به منابع روستایی پررنگتر از گذشته به چشم میآید، نقش روستاها در تأمین نیازهای اساسی کشور دوچندان اهمیت پیدا کرده است. استان کرمانشاه با برخورداری از بیش از دو هزار و ۵۰۰ روستا، جمعیت قابل توجهی از مردم خود را در این مناطق جای داده و همواره بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی و دامپروری کشور مطرح بوده است. از همین رو، هر تصمیم و برنامهای که به توسعه زیرساختهای روستایی در این استان منجر شود، در حقیقت گامی مؤثر در مسیر تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار میآید.
با وجود ظرفیتهای گسترده، روستاهای استان کرمانشاه در سالهای گذشته همچنان با چالشهایی همچون فرسودگی زیرساختها، ضعف در شبکههای حملونقل، کمبود مراکز خدماتی و درمانی و همچنین بافتهای مسکونی ناایمن مواجه بودهاند. همین موضوع سبب شده که بخش مهمی از جمعیت روستایی استان به امید زندگی بهتر رهسپار شهرها شوند و این مهاجرتها در طول زمان مشکلات عدیدهای از جمله کاهش تولید روستایی، خالی شدن روستاها از نیروی کار جوان و فشار مضاعف بر شهرها را بهدنبال داشته است.
دولتها در همین راستا تلاش کرده با تغییر رویکرد و تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار، توسعه متوازن را بهعنوان یکی از اولویتهای خود مطرح کند. نگاه عدالتمحور دولت به مناطق روستایی، در قالب اختصاص اعتبارات ویژه برای رفع محرومیت و ایجاد فرصتهای برابر، نمودی روشن پیدا کرده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهعنوان نهادی پیشرو در عرصه عمران روستایی، مأموریت یافته است تا این سیاستها را در قالب پروژههای ملموس و گسترده به اجرا درآورد.
استان کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در قالب برنامههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فصل تازهای از خدمترسانی به روستاییان گشوده شده است. تخصیص اعتباری معادل ۴۰۰ میلیارد تومان به پروژههای عمرانی، مسکونی و زیربنایی در روستاهای این استان، نویدبخش تحولی بزرگ در زندگی مردم این مناطق است. این اعتبار صرفاً یک عدد در جداول بودجهای نیست، بلکه به معنای شکلگیری دهها پروژه کوچک و بزرگ در دل روستاهاست که هر کدام میتواند بخشی از مشکلات دیرینه مردم را برطرف سازد.
پروژههایی چون بهسازی معابر، ایجاد شبکههای آبرسانی، ساخت و مقاومسازی مسکن، احداث مراکز درمانی و خدماتی، توسعه راههای روستایی و حتی طرحهای پشتیبان در حوزه کشاورزی، همه و همه در دل این اعتبار پیشبینی شده و با اجرای آنها میتوان شاهد تغییرات جدی در چهره روستاهای استان بود. این اقدامات نه تنها سطح رفاه مردم را ارتقا میدهد، بلکه زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان و مانع از مهاجرتهای بیرویه خواهد شد.
نکته مهم دیگر، توجه به مقاومسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی است. تجربه تلخ زلزلههای گذشته در استان کرمانشاه نشان داد که بافتهای فرسوده و خانههای غیرایمن تا چه حد میتواند خسارتهای انسانی و مالی را افزایش دهد. از همین رو، ساخت و تحویل هزاران واحد مسکونی ایمن در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته تا امنیت جانی و روانی مردم روستاها تضمین شود.
اقدامات بنیاد مسکن تنها به حوزه عمرانی محدود نمیشود. اجرای همزمان پروژههای متعدد در هفته دولت، از جمله بهرهبرداری از ۴۸ طرح روستایی، نشان میدهد که برنامهریزیها با هدف توسعه همهجانبه و پایدار انجام گرفته است. این پروژهها علاوه بر جنبههای اقتصادی و اشتغالزایی، آثار اجتماعی و فرهنگی گستردهای نیز خواهند داشت؛ به گونهای که حفظ سنتها، انسجام اجتماعی و بازگشت امید به زندگی در روستاها از جمله پیامدهای مثبت آن است.
در واقع، توسعه روستاها تنها یک حرکت عمرانی نیست، بلکه سرمایهگذاری بلندمدتی برای آینده استان و کشور است. وقتی کیفیت زندگی در روستاها بهبود یابد، مردم دلیلی برای ترک خانه و دیار خود نخواهند داشت و روند مهاجرت معکوس آغاز میشود. این یعنی تقویت تولید داخلی، کاهش فشار بر شهرها و حفظ بافت فرهنگی و اجتماعی اصیل ایرانی.
از سوی دیگر، توجه به زیرساختهای روستایی به معنای تقویت زنجیره تولید است. کشاورزی و دامپروری که شالوده اصلی اقتصاد کرمانشاه را تشکیل میدهد، بدون جاده، آب، مراکز خدماتی و امکانات رفاهی کارآمد نخواهد بود. بنابراین، توسعه همزمان این بخشها تضمینکننده رونق اقتصادی و اشتغال پایدار است.
اکنون که دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گامهای جدی در این مسیر برداشتهاند، انتظار میرود این اقدامات با همراهی مردم و مشارکت فعال روستاییان به ثمر نشیند. چرا که توسعه پایدار تنها در سایه همدلی و همکاری جمعی ممکن خواهد بود. روستاهای استان کرمانشاه با بهرهگیری از این فرصت میتوانند به الگویی برای دیگر مناطق کشور تبدیل شوند و نشان دهند که با برنامهریزی درست، تخصیص اعتبارات هدفمند و حضور مردم در صحنه، میتوان تحولات بزرگی در کوتاهترین زمان رقم زد.
۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه روستاهای کرمانشاه
شمسالله خدادادی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در راستای سیاستهای محرومیتزدایی دولت، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای توسعه و عمران روستاهای استان کرمانشاه اختصاص یافته است. به گفته وی این اعتبار در حوزههای گوناگون از جمله مسکن، بهسازی معابر، ایجاد زیرساختهای خدماتی و اجرای طرحهای پشتیبان کشاورزی هزینه خواهد شد.
پروژههای گسترده در ۱۹۰ روستای استان
خدادادی با اشاره به آغاز اجرای طرحهای بنیاد مسکن در بیش از ۱۹۰ روستای استان، گفت: پروژههای متنوعی همچون احداث شبکههای آبرسانی، راهسازی، بهسازی معابر، ایجاد مراکز خدماتی، درمانی و رفاهی در دست اجراست. اجرای این اقدامات نه تنها کیفیت زندگی روستاییان را ارتقا میدهد بلکه زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان جویای کار را فراهم میسازد.
وی با تأکید بر رویکرد عدالتمحور در اجرای طرحها افزود: بنیاد مسکن تلاش دارد تا محرومترین روستاها نیز از این خدمات بهرهمند شوند و همه مناطق استان بهطور متوازن توسعه یابند.
به گفته خدادادی، تنها از محل اجرای این پروژهها تاکنون برای بیش از یکهزار و ۷۱۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است که این امر در رونق اقتصادی مناطق روستایی نقشی بسزا خواهد داشت.
مقاومسازی مسکن و اجرای ۴۸ پروژه در هفته دولت
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه در ادامه به اولویت مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت و مقاومسازی ۴ هزار واحد مسکونی در استان هدفگذاری شده که تاکنون حدود ۴۰ درصد آن وارد مرحله اجرا شده است. وی ابراز امیدواری کرد این واحدها تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل و تحویل روستاییان شود.
خدادادی همچنین از افتتاح ۴۸ پروژه عمرانی بنیاد مسکن در هفته دولت خبر داد و افزود: این پروژهها شامل طرحهای راهسازی، بهسازی معابر، آبرسانی و احداث مراکز خدماتی و بهداشتی در روستاهای استان خواهد بود.
توسعه روستاها؛ فراتر از ساختوساز
به گفته رئیس بنیاد مسکن استان، اجرای این پروژهها صرفاً به معنای ساختوساز نیست بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای توسعه همهجانبه و پایدار روستاها به شمار میرود. او خاطرنشان کرد: از منظر اقتصادی این اقدامات موجب رونق کشاورزی و صنایع کوچک میشود، در بعد اجتماعی با افزایش امکانات رفاهی و ایمنی مسکن، روند مهاجرت معکوس به روستاها تقویت خواهد شد و از جنبه فرهنگی نیز ماندگاری جمعیت روستایی به معنای حفظ سنتها و میراث بومی است.
خدادادی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حمایت دولت و همراهی مردم به دنبال متحولکردن چهره روستاهای کرمانشاه است تا عدالت اجتماعی در این مناطق به معنای واقعی محقق شود.
تحولات اخیر در حوزه عمران و خدماترسانی به روستاهای استان کرمانشاه نشان میدهد که توسعه پایدار تنها با تخصیص منابع و اجرای پروژههای عمرانی به دست نمیآید، بلکه نیازمند همدلی مردم و پیگیری مستمر مسئولان است. اگر این مسیر با جدیت ادامه یابد، روستاهای کرمانشاه نه تنها به الگویی موفق برای توسعه متوازن در کشور بدل خواهند شد، بلکه میتوانند با احیای ظرفیتهای کشاورزی، دامپروری و فرهنگی خود، آیندهای روشن برای استان و حتی اقتصاد ملی رقم بزنند.
