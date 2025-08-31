به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبرسانی به ۴ روستای (ترک محله آلالان، گیلک محله، بداغ محله، خانقاه) در بخش اسالم و روستای سیاهداران در مرکزی شهرستان تالش با حضور فرماندار و مسئول بسیج سازندگی گیلان به بهره برداری رسید.

در آئین گشایش این طرح آبرسانی، جمشیدی ضمن اظهار خرسندی از گشایش طرح‌های آبرسانی در این روستاها، از بسیج سازندگی و شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به پاس اهتمام ویژه در تأمین آب پایدار برای مردم تالش قدردانی کرد

«رضا جمشیدی» فرماندار تالش در این مراسم گفت: پروژه‌ای آبرسانی این ۵ روستا با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان که شامل: ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع که ۸۱۲ خانوار از آب آشامیدنی برخودار شدند.