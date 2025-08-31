افتتاح دو پروژه حوزه کشاورزی و دامپروری شهرستان مینودشت

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت با حضور محمد حمیدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، دو پروژه زیرساختی در حوزه توسعه نوغانداری و پرورش طیور در استان گلستان به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم ساختمان مرکز توسعه نوغانداری استان گلستان با زیربنای ۴۰۰ متر مربع و اعتبار هفت میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان افتتاح شد، این مرکز با هدف ارتقا صنعت نوغانداری و حمایت از تولیدکنندگان محلی راهاندازی شده و پیشبینی میشود بیش از سه هزار و ۸۰۰ خانوار از خدمات آن بهرهمند شوند.
همچنین در ادامه، پروژه پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه و سرمایهگذاری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. این واحد تولیدی با هدف تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه طراحی شده است.
معاون استاندار گلستان در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای کشاورزی و دامپروری، این پروژهها را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی جوامع محلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست.
