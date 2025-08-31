اعتبارات تملک دارایی استان سمنان ۱۱ هزار میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصاب رسانه به میزبانی اقتصاد و دارایی استان سمنان اعتبارات تملک دارایی استان سمنان در سال جاری را ۱۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از این اعتبارات تاکنون جذب شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی برای جذب مابقی این اعتبارات تا شهریورماه سال آینده فرصت دارند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان همچنین با بیان اینکه برای ۲۸ پلاک ثبتی ادارات و دستگاه‌های دولتی استان در سال جاری مجوز معادل سازی اخذ شده است، ابراز کرد: ارزش این بناها دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه تا کنون چهار پلاک از این تعداد پلاک دارای مجوز معادل سازی در استان سمنان به فروش رسیده است، افزود: ارزش ریالی این بناهای فروخته شده مجموعاً ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای کسب مجوز معادل سازی برای ۳۰ پلاک ثبتی دیگر در مجموعه دستگاه‌های دولتی استان سمنان پیگیری‌هایی صورت گرفته است، تاکید کرد: در صورت صدور مجوز معادل سازی این پلاک‌های ثبتی هم به فروش می‌رسد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان با بیان اینکه این ۳۰ پلاک ثبتی مجموعاً هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزش مادی دارند، گفت: معادل سازی آن می‌تواند کمک شایانی به دولت در زمینه تأمین اعتبارات کند.

کاظمی درباره کسب مجوز مولدسازی و درآمدزایی برای دولت توضیح داد: فاصله زمانی فروش تا بازگشت اعتبار از محل مولدسازی، کمتر از یک ماه زمان می‌برد اما باید در نظر داشت که فروش اموال دولتی به سادگی هم نیست و بعضاً زمان زیادی برای این منظور صرف می‌شود اما اقدامات خوبی در استان در بعد مولد سازی صورت گرفته است.