به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامهای بین کمیته امداد کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیر از وقوع جرم قوه قضائیه امضا شد.
در این مراسم اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه و سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد کشور حضور داشتند. اصغر جهانگیر درباره جزئیات این تفاهم نامه گفت: یک همافزایی را با معاونت اجتماعی داریم و با استقبالی که فرمودند، کمیته مشترکی بین دو دستگاه پیشبینی شد. شروع با همکاری مشترک پیشبینی شده و امروز ما در فعالیتهای مختلف مشترک حضور داریم.
جهانگیر تصریح کرد: یکی از فعالیتهای جدیدی که معاونت اجتماعی شروع کرده، طرح گلریزان اجتماعی در چند استان است که تا الان اجرایی شده و با استقبال کمسابقه هموطنان مواجه شده است. کسانی که به اصطلاح در معرض آسیب هستند، مورد توجه قرار دارند و این افراد مورد حمایت تشکیلات یا صفاتی ما هستند.
وی تأکید کرد: ما با جمعآوری کمکها در محلهایی که پیشبینی میشود و با استفاده از ظرفیت دادگستری و قوه قضائیه، این اقدامات را انجام میدهیم. نگاه ما بر اولویتهای نیازهای اجتماعی است تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که قطعاً از منظر پیشگیری و جرایم، بزرگ شدن دستگاه دولتی نمیتواند به معنای واقعی همه ابعاد آسیبها را پیشبینی کند. بزرگ شدن دولتها و حاکمیتهای دولتی نمیتواند پیشگیری از جرم را به صورت کامل عملیاتی کند و قوانین و مقررات متعدد نقش بازدارندگی کامل ندارند.
جهانگیر اظهار داشت: دستگاههای دولتی و نظام اجتماعی نمیتوانند تنها با سنگین کردن مجازاتها یا توسعه آنها، کاهش آسیبهای اجتماعی و جرایم را پوشش دهند. آنچه امروز از تجارب بینالمللی نتیجه شده، اهمیت مشارکتهای عمومی و استفاده از ظرفیتهای مردمی است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه: این اتفاق هم در پیروزی انقلاب بزرگ و شکوهمند اسلامی و هم در دفاع مقدس شاهد بودیم. کلید مشارکت آحاد ملت در بخشهای مختلف، ناشی از همین مشارکتها و ظرفیتهای مردم است.
وی اظهار داشت: عمده فعالیت ما در این تفاهمنامه استفاده از ظرفیتهای شناختهشده یا ناشناخته در جامعه و هدایت این ظرفیتها به سمت اولویتهایی است که قبلاً پیشبینی و برنامهریزی شده است. مطالب جمعآوری شده، اعم از وجوه نقدی یا خدماتی، بر اساس نیازهای طبقهبندی شده در کمیته امداد و دستگاههای مشابه هدایت خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: هدف ما جامعهای است که در کنار امنیت پایدار، رفاه شایسته مردم عزیزمان را هم داشته باشد. امیدواریم این تفاهمنامه مقدمهای برای ارتقا فعالیتهای طرفین و خدمترسانی بیشتر به مردم و حمایت از مأمورین و مستضعفان باشد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است کسانی که از درد و رنج محرومان آگاه هستند، نقش مهمی در اداره جامعه و سرمایههای آینده کشور دارند. امیدواریم بتوانیم به حق شهدا، امام و مقام معظم رهبری در خدمت به مردم به درستی عمل کنیم.
نظر شما