اجرای طرح امداد اجتماعی ، گامی نوین در ارتقا کارکرد اجتماعی مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر،، محمدرضا توانا گفت: مساجد در طول تاریخ اسلام، علاوه بر کارکرد عبادی، نقش مهمی در کارکرد اجتماعی ایفا کرده‌اند، در همین راستا برای استفاده از ظرفیت اجتماعی مساجد طرح «امداد اجتماعی» کانون‌های مساجد توسط ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با هماهنگی قرارگاه ملی مسجد در سطح کشور آغاز کرد.

وی تصریح کرد: این طرح در سطح کشور با محوریت ۱۱۰ کانون فرهنگی هنری فعال در عرصه امداد اجتماعی و کانون‌هایی که به این موضوع علاقه‌مند بوده و توسط ستادهای استانی شناسایی شده‌اند، آغاز شده است.

توانا ادامه داد: با بیان این مطلب که این طرح برای هم افزایی ظرفیت‌های استانی است، خاطر نشان کرد: طرح «امداد اجتماعی» با شعار محوری «یک ملت، یک پرچم» اجرا می‌شود و هدف از این طرح، شناسایی نیازمندی‌های محله و منطقه توسط کانون‌های مستقر در محل و ارائه کمک به نیازمندان و افرادی که به مساجد مراجعه می‌کنند، در قالب‌های مختلف امداد اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در ایام کرونا و جنگ ۱۲ روزه توانست مخاطرات زیادی را در سطح محلات ساماندهی کند، افزود: در گام اول در استان اردبیل نیز ۲۵ کانون فرهنگی هنری شناسایی و اعلام آمادگی کردن که در این زمینه همکاری کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان عنوان کرد: به مرور زمان، با هم‌افزایی ظرفیت‌های استانی و همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و مجموعه‌های امداد اجتماعی از جمله بهزیستی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بنیاد برکت، می‌توانیم این موضوع را به خوبی در سطح محلات پیاده‌سازی کنیم.

توانا یادآور شد: امیدواریم با همکاری کانون‌ها، بتوانیم ظرفیت‌های خرد اجتماعی را گردهم آورده و در راستای رفع موانع اشتغال با ایجاد کارگاه‌های کوچک شغلی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و حمایت از افراد و اقشار نیازمند حمایت کنیم و هدف این است که با همکاری و همدلی ظرفیت‌های مردمی، محوریت امداد اجتماعی را به بهترین نحو در سطح استان پیاده‌سازی کنیم.

وی بیان کرد: ارتقای همبستگی اجتماعی حول محور مکان مقدس مسجد، تقویت سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت کارکردهای محلی و منطقه‌ای مساجد، تلاش در جهت احیا و تقویت جایگاه محوری مسجد به عنوان مرکز امداد اجتماعی محله از مهمترین اهداف این طرح است که با محوریت معیشت، اسکان، تحصیل، قرض الحسنه، سلامت، جهیزیه و ازدواج و مشاوره، اشتغال و زیارتی برنامه ریزی شده است.

وی اظهار داشت: نگاه دولت توجه به رویدادهای محله محور است و در این راستا مسئولان استانی نیز برای اجرای بهتر این طرح اهتمام ویژه در برنامه ریزی های فرهنگی داشته باشند.