به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حدائق صبح پنج‌شنبه، در اولین همایش ملی ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه بر اهمیت و جایگاه رفیع قرض‌الحسنه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه متصدیان و متولیان قرض‌الحسنه، در واقع به خداوند قرض می‌دهند، گفت: کاری که متصدی و متولی آن هستید جایگاهی الهی است و مخاطب شما خداست و در واقع به خداوند قرض می‌دهید.

حجت‌الاسلام حدائق با یادآوری نعمت‌های بی‌شمار خداوند گفت: یادمان بماند که اموالمان را با خود به گور نخواهیم برد و باید فرصت‌های موجود را غنیمت بشماریم.

وی ادامه داد: انسان‌ها واسطه قرض هستند و باید خداوند را مخاطب اصلی خود در این مسیر بدانند.

رئیس حوزه علمیه منصوریه شیراز بر حفظ کرامت نفسانی شخص قرض‌گیرنده تأکید ویژه‌ای داشت و افزود: در قرض الحسنه دادن باید کرامت نفسانی شخص حفظ شود.

حجت‌الاسلام حدائق در ادامه به فضیلت بی‌بدیل قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: این کار خیر ۱۸ برابر و صدقه ده برابر صواب دارد. قرض پر فضیلت‌تر از صدقه است. چون کسی که قرض می‌گیرد، به این پول نیاز دارد.

وی در پایان سخنان خود، فعالان در مسیر قرض‌الحسنه را به داشتن رنگ الهی و نیت خالصانه توصیه کرد و یادآور شد که در این صورت، خداوند تضمین داده که مال را افزایش خواهد داد.