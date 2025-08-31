  1. هنر
  2. تئاتر
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

۲ انتصاب جدید در انجمن‌های هنری روایت فتح

۲ انتصاب جدید در انجمن‌های هنری روایت فتح

محسن سلیمانی فارسانی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و محمد حبیبی مدیر عامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، باحکم رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح محسن سلیمانی فارسانی بازیگر نویسنده و کارگردان تئاتر کشوربه عنوان مدیرعامل جدید انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس معرفی و منصوب شد.

محسن سلیمانی فارسانی متولد ۱۳۴۸ فارسان، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و سابقه نویسندگی، کارگردانی و بازی در نمایش های مختلف و چندین مجموعه تلویزیونی و سینمایی در کارنامه هنری وی به چشم می خورد.

معاون هنری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، عضویت در شورای تخصصی تئاتر سازمان بسیج، داوری و مدیریت اجرایی در جشنواره های متعدد داخلی همچون جشنواره تئاتربسیج، جشنواره تئاتر مقاومت و جشنواره بین المللی تئاتر فجر از جمله سوابق وی درعرصه هنرهای نمایشی کشور به شمار می رود.

وی جایگزین محمد حبیبی درسمت مدیر عاملی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس شد.

بنیاد فرهنگی روایت فتح ،باحکم رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح محمد حبیبی به عنوان مدیرعامل جدید انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس معرفی و منصوب شد.

محمد حبیبی دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه یزد است و از مسئولیت‌های قبلی وی می‌توان به معاون هماهنگ کننده بنیاد فرهنگی روایت فتح، مدیر انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و دبیر اجرایی جشنواره تئاتر مقاومت اشاره کرد. وی جایگزین مهدی متولیان درسمت مدیر عاملی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس شد.

کد خبر 6576025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها