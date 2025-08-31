به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «محیط زیست»، «نیمه تاریک ماه»، «الف لیله و لیله»، «بی خوابی مردمان نجیب»، «ایرج زهره منوچهر»، «اعترافاتی درباره زنان»، «پیانیست»، «هتل ترانسیلوانیا » و «کارخانه هیولاها» که در شهریور سال جاری در سالن‌های شماره ۱، ۲ و ۳ پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

پردیس تئاتر شهرزاد از مرداد میزبان گروه‌های تئاتری و استقبال تماشاگران از آثار این مجموعه بوده است. پردیس تئاتر شهرزاد از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری میزبان ۲۷ هزار و ۵۷۰ تماشاگر و فروشی معادل ۱۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان بوده است.

«نیمه تاریک ماه» ۴ میلیاردی شد

نمایش «نیمه تاریک ماه» به کارگردانی داود بنی اردلان در سالن شماره ۲ با ظرفیت ۲۷۴ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومان و با ۲۸ اجرا توانست با میزبانی از ۷۸۴۳ تماشاگر به فروشی معادل ۳,۸۱۵,۲۸۹,۵۰۰ تومان دست پیدا کند. اجرای این نمایش همچنان ادامه دارد.این نمایش روزهای پایانی هفته به صورت ۲ اجرا و شنبه ها نیز روی صحنه می رود.

«الف لیله و لیله»با احسان عبدی پور

نمایش «الف لیله و لیله» به نویسندگی و طراحی احسان عبدی پورکه از ۳ شهریور در سالن شماره ۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته؛ طی ۱۰ روز با ۲۳ سانس و میزبانی از ۵۶۳۳ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان دست پیدا کند. این اجرا هر روز ساعت ۲۱:۳۰، ۱۷ و ۲۳ روی صحنه می رود. شب قصه و ترانه «الف لیله و لیله» هنگامه ای از نقل و قصه و موسیقی است که با حضور افرادی نظیر غلام فرج‌زاده، داریوش غریب‌زاده، حمید آتشچی، ناصر نوری، حسین محمودی، آراد عبدی‌پور، زهرا آفیسی روی صحنه می رود.

«بی خوابی مردمان نجیب» با حیدو هدایتی

نمایش «بی خوابی مردمان نجیب» که به کارگردانی سام موسایی در سالن شماره ۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۵۰ و ۸۸۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۱۲ اجرا و میزبانی از ۳۲۱۹ تماشاگر فروشی معادل ۲,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان داشته‌ است. این نمایش تا ۲۰ شهریور روی صحنه می‌رود. در این نمایش حیدو هدایتی خواننده، برای نخستین بار به عنوان بازیگر در کنار زیبا کناروندی و سام موسایی به ایفای نقش می پردازد.

«ایرج زهره منوچهر»

نمایش «ایرج زهره منوچهر»به کارگردانی مهرداد آبجار نیز در سالن شماره ۲ و قیمت بلیت ۲۰۰ و۵۰۰ هزار تومان، در دور جدید از یکم شهریور و با ۹ اجرا توانست با میزبانی از ۲۵۶۱ تماشاگر فروشی معادل ۱,۱۰۰,۳۱۹,۰۰۰ تومان داشته باشد. این نمایش در مجموع هفت دوره تمدید از ۲۰ میلیارد فروش عبور کرده است.

«محیط زیست» با رسول کاهانی

نمایش «محیط زیست»به کارگردانی رسول کاهانی نیز در سالن شماره ۲ و قیمت بلیت ۴۰۰ و ۳۵۰ هزار تومان تومان ، با ۲۸ اجرا توانست با میزبانی از ۴۱۳۱ تماشاگر فروشی معادل ۱,۵۸۹,۲۶۳,۵۰۰ تومان داشته باشد، این نمایش از ۱۸تیر تا ۱۷ مرداد روی صحنه رفت.

شهروز دل افکار و «اعترافاتی درباره زنان»

نمایش «اعترافاتی درباره زنان» به کارگردانی شهروز دل افکار در سالن شماره ۳ با ظرفیت ۱۱۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۴۰۰ و ۳۵۰ هزار تومان ، با ۸ اجرا توانست با میزبانی از ۸۱۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۱۲,۹۸۴,۶۵۰ داشته باشد.

«پیانیست»

نمایش «پیانیست»به کارگردانی محمد حسین خادمی در سالن شماره ۳ با ظرفیت ۱۱۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰ و ۲۵۰ هزار تومان ، با ۱۹ اجرا توانست با میزبانی از ۸۱۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۱۲,۹۸۴,۶۵۰ داشته باشد.

«هتل ترانسیلوانیا»و«کارخانه هیولاها»

دو نمایش«هتل ترانسیلوانیا» و «کارخانه هیولاها» به کارگردانی امین گلستانه نیز که ویژه کودک و نوجوان است، از ۲۰ مرداد در سالن شماره ۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان ؛ به ترتیب طی ۹ اجرا و میزبانی از ۱,۲۲۶ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۴۱۵,۲۷۰,۶۲۵تومان دست پیدا کند. «کارخانه هیولاها» نیز از۲۰ مرداد طی ۱۴ اجرا و میزبانی از ۲,۰۴۳ تماشاگر فروشی معادل ۸۴۰,۷۲۴,۵۰۰۰ داشته است.

اجراهای مذکور اجراهای خود را در پردیس تئاتر شهرزاد ادامه می‌دهند.