به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش «هملت هملت» به کارگردانی فرهان عزیزی، تهیه‌کنندگی گروه هنری لوتوس و نویسندگی فرهان عزیزی و فران جوادی، از ۱۲ شهریور هرشب ساعت ۱۷:۳۰ اجراهای خود را در خانه نمایش دا آغاز خواهد کرد.

علی اصغری، پارسا فرجادمنش، فران جوادی، محمدحسین افشار، فرهان عزیزی بازیگران این نمایش هستند.

«هملت هملت» جهانی جدید و نگاهی نو بر پایه نمایشنامه «هملت» اثر ویلیام شکسپیر دارد، جهان «هملت هملت» منطق و احساس را در تقابل با هم قرار می‌دهد و مخاطب را به تماشای جدالی کهن و جاودانه دعوت می‌کند.



دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مدیر تولید: علی اصغری، دستیار یک و برنامه ریز: فران جوادی، گروه کارگردانی: ابوالفضل کلاته، زهرا جانباز، امیرحسین پورزاد، فائزه طاهری، آهنگساز و طراح صدا: پارسا فرجادمنش، طراح لباس: اکرم بایه، طراح صحنه: فرهان عزیزی، طراح حرکت: فرهان عزیزی، علی اصغری، طراح آکسسوار: فران جوادی، طراح نور: ایمان اسماعیلی، طراح پوستر، لوگو: مونا چاوشی، طراح گرافیک و تصاویر متحرک: مونا چاوشی، امیرحسین پورزاد، شهاب محسن زاده، عکاس و ساخت تیزر: روشن سیفی، طراح گریم: مونا چاوشی، دستیار گریم: محدثه شریفی، مدیر صحنه: مونا چاوشی، مدیر روابط عمومی و مدیر رسانه: امیرحسین پورزاد، روابط عمومی: محمدرضا نصیری، منشی صحنه: زهرا جانباز، سازنده دکور: میلاد مرادی، ساخت آکسسوار: فائزه طاهری، فران جوادی، اتاق فرمان: میلاد مرادی، گرافیست: مونا چاوشی، یاسمین خوشه، گروه صحنه: لیدا امیدی، محدثه شریفی، زهرا جانباز، مشاور تولید: سعید رستمی و مجری طرح: خانه تمرین شمس.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.