«هملت هملت» در خانه نمایش دا به صحنه می‌رود

نمایش «هملت هملت» به کارگردانی فرهان عزیزی از ۱۲ شهریور اجراهای خود را در خانه نمایش دا آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش «هملت هملت» به کارگردانی فرهان عزیزی، تهیه‌کنندگی گروه هنری لوتوس و نویسندگی فرهان عزیزی و فران جوادی، از ۱۲ شهریور هرشب ساعت ۱۷:۳۰ اجراهای خود را در خانه نمایش دا آغاز خواهد کرد.

علی اصغری، پارسا فرجادمنش، فران جوادی، محمدحسین افشار، فرهان عزیزی بازیگران این نمایش هستند.

«هملت هملت» جهانی جدید و نگاهی نو بر پایه نمایشنامه «هملت» اثر ویلیام شکسپیر دارد، جهان «هملت هملت» منطق و احساس را در تقابل با هم قرار می‌دهد و مخاطب را به تماشای جدالی کهن و جاودانه دعوت می‌کند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مدیر تولید: علی اصغری، دستیار یک و برنامه ریز: فران جوادی، گروه کارگردانی: ابوالفضل کلاته، زهرا جانباز، امیرحسین پورزاد، فائزه طاهری، آهنگساز و طراح صدا: پارسا فرجادمنش، طراح لباس: اکرم بایه، طراح صحنه: فرهان عزیزی، طراح حرکت: فرهان عزیزی، علی اصغری، طراح آکسسوار: فران جوادی، طراح نور: ایمان اسماعیلی، طراح پوستر، لوگو: مونا چاوشی، طراح گرافیک و تصاویر متحرک: مونا چاوشی، امیرحسین پورزاد، شهاب محسن زاده، عکاس و ساخت تیزر: روشن سیفی، طراح گریم: مونا چاوشی، دستیار گریم: محدثه شریفی، مدیر صحنه: مونا چاوشی، مدیر روابط عمومی و مدیر رسانه: امیرحسین پورزاد، روابط عمومی: محمدرضا نصیری، منشی صحنه: زهرا جانباز، سازنده دکور: میلاد مرادی، ساخت آکسسوار: فائزه طاهری، فران جوادی، اتاق فرمان: میلاد مرادی، گرافیست: مونا چاوشی، یاسمین خوشه، گروه صحنه: لیدا امیدی، محدثه شریفی، زهرا جانباز، مشاور تولید: سعید رستمی و مجری طرح: خانه تمرین شمس.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

