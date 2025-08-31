به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان، مرکز تئاتر کانون طی فراخوانی در اواخر سال ۱۴۰۳ از تمامی هنرمندان و فعالان حوزه تئاتر کودک و نوجوان خواسته بود نمایشنامههای خود را برای تولید تئاتر کودک و نوجوان ارسال کنند. بر اساس این فراخوان، هنرمندان برای اجرای تئاتر ویژه مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان میتوانستند نمایشنامههای خود را تا اسفند ۱۴۰۳ برای ارزیابی به دبیرخانه مرکز تولید تئاتر کانون ارسال کنند.
در این میان، تعداد ۱۴۷ اثر به دبیرخانه این مرکز ارسال شد که طی ۲ مرحله از سوی کارشناسان مرکز تولید تئاتر و شورای عالی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازخوانی و بررسی شد.
آثار منتخب اعضای شورای عالی تئاتر کانون بدون اولویت عبارتند از: «گل باقالی جریمه میشود» نویسنده و کارگردان بهناز مهدیخواه از تهران، «کمانی که کشیده نشد» نویسنده و کارگردان علیرضا دهقانی از تهران، «همه پنگوئن یا چی؟» نویسنده و کارگردان شراره طیار از تهران، «پایان آن شب» نویسنده و کارگردان نرگس اصغری از تهران، «بهشت دور است یا نزدیک» نویسنده و کارگردان داوود فتحعلی بیگی از البرز، «بچههای محرم» نویسنده و کارگردان علیرضا ترمان از تهران، «مشکل زرافهای» نویسنده و کارگردان خاطره عیسوند از استان مرکزی، «اوکاپی» نویسنده امیررضا ملک محمودی، کارگردان زهرا ناظری از تهران، «مومو و راز گنج میرمهنا» نویسنده عقیل جماعتی، کارگردان حسین اسدی از بوشهر، «گرگ گرگ است» نویسنده مسلم قاسمی، کارگردان محمود فرهنگ از تهران، «این همه تلق ملق» تئاتر فراگیر، نویسنده و کارگردان ملیحه مقیمی از تهران، «یک روز در موزه» نویسنده ندا حاجیبابایی، کارگردان سایه همای از تهران، «خشم بزرگ» نویسنده سعید ابک، کارگردان وحید نفر از تهران، «خار و گنجشک» نویسنده و کارگردان موسی هدایتی از کردستان، «خوشه پروین» نویسنده و کارگردان هما جدیکار، منوط به ارائه نمایشنامه از تهران، «طرح نمایشی گربه سیاه کوچولو» نویسنده عرفان صفری، کارگردان الهام سلجمحمودی، منوط به ارائه نمایشنامه از تهران و «طرح نمایشی کوچولو و گامبالو» نویسنده رامین کهن، منوط به ارائه نمایشنامه از تهران.
«خرگوشک و رودخانه» نویسنده حسین فداییحسین، کارگردان زهرا طباطبایی، «گوسفندی که خیلی عصبانی بود» نویسنده حامد زارعان، کارگردان مریم خاکسارتهرانی، «معذرت نمیخوام» نویسنده بابک شیرخانی، کارگردان ستاره صداقتی و «پینوکیو دروغ بگو» نویسنده و کارگردان علی یدالهی نمایشنامههایی از تهران هستند که مشروط به بازنویسی تشخیص داده شدهاند.
همچنین با توجه به نامگذاری سال تئاتر (توسعه و تعمیق فعالیتهای نمایشی) در کانون از سوی حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری، نمایشهای زیر برای اجرا در مراکز کانون و سالنهای نمایش استانهای مختلف انتخاب شدند: «تاریخ از سمت تاریک» نویسنده و کارگردان زهرا نوری از تهران، «آوازی برای وطن» نویسنده محمد گودرزیدهریزی، کارگردان ملوک افشاری از چهارمحال و بختیاری، «قنات شیرین» نویسنده مجتبی و طاهره جمعگی، کارگردان مجتبی جمعگی از خراسان جنوبی، «شاهزاده خانم زشت» نویسنده اوراند هریس، مترجم حسین فداییحسین، کارگردان فرهاد ابوالفضلی از زنجان، «خرمابزی» نویسنده و کارگردان کوثر ثمری از سیستان و بلوچستان، «چی شد چطور شد؟» نویسنده زهرا برجی، حنانه مهری، کارگردان زهرا برجی از تهران، «آن بالا این پایین» نویسنده مهدی مردانی، کارگردان فاطمه فارسی از قزوین، «یاسای پللکه سوورکان» نویسنده و کارگردان موسی هدایتی از کردستان، «ببو» نویسنده محمد و اسماً مظلومی، کارگردان مهرداد حدادی از کرمان، «کودکان خیابان» نویسنده و کارگردان احسان رضوانی از کرمان، «رژا دلنیا باش» نویسنده و کارگردان رحمت غلامی از کرمانشاه، «جادوی سیاه» نویسنده و کارگردان ثمانه غزائیان از مازندران، «خورشید خانم کجایی» نویسنده و کارگردان مهری فربدزاده از مرکزی و «قول میدهم بزرگ نشم» نویسنده فائزه مرزبان، اقتباس از نوشته علیاکبر پوررسول، کارگردان فاطمه مرزبان از قم.
نویسندگان و کارگردانانی که آثارشان در این داوری پذیرفته شده میتوانند برای هرگونه پرسش و یا اطلاع از نظرهای شورای انتخاب، به کارشناسان مرکز تولید تئاتر کانون مراجعه کنند.
این آثار در صورت تأیید بازبینی از سوی شورای هنری مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری، مجوز اجرا در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی تهران و سایر استانها را خواهند گرفت.
