به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان، مرکز تئاتر کانون طی فراخوانی در اواخر سال ۱۴۰۳ از تمامی هنرمندان و فعالان حوزه تئاتر کودک و نوجوان خواسته بود نمایش‌نامه‌های خود را برای تولید تئاتر کودک و نوجوان ارسال کنند. بر اساس این فراخوان، هنرمندان برای اجرای تئاتر ویژه مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان می‌توانستند نمایش‌نامه‌های خود را تا اسفند ۱۴۰۳ برای ارزیابی به دبیرخانه مرکز تولید تئاتر کانون ارسال کنند.

در این میان، تعداد ۱۴۷ اثر به دبیرخانه این مرکز ارسال شد که طی ۲ مرحله از سوی کارشناسان مرکز تولید تئاتر و شورای عالی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازخوانی و بررسی شد.

آثار منتخب اعضای شورای عالی تئاتر کانون بدون اولویت عبارتند از: «گل باقالی جریمه می‌شود» نویسنده و کارگردان بهناز مهدیخواه از تهران، «کمانی که کشیده نشد» نویسنده و کارگردان علیرضا دهقانی از تهران، «همه پنگوئن یا چی؟» نویسنده و کارگردان شراره طیار از تهران، «پایان آن شب» نویسنده و کارگردان نرگس اصغری از تهران، «بهشت دور است یا نزدیک» نویسنده و کارگردان داوود فتحعلی بیگی از البرز، «بچه‌های محرم» نویسنده و کارگردان علیرضا ترمان از تهران، «مشکل زرافه‌ای» نویسنده و کارگردان خاطره عیسوند از استان مرکزی، «اوکاپی» نویسنده امیررضا ملک محمودی، کارگردان زهرا ناظری از تهران، «مومو و راز گنج میرمهنا» نویسنده عقیل جماعتی، کارگردان حسین اسدی از بوشهر، «گرگ گرگ است» نویسنده مسلم قاسمی، کارگردان محمود فرهنگ از تهران، «این همه تلق ملق» تئاتر فراگیر، نویسنده و کارگردان ملیحه مقیمی از تهران، «یک روز در موزه» نویسنده ندا حاجی‌بابایی، کارگردان سایه همای از تهران، «خشم بزرگ» نویسنده سعید ابک، کارگردان وحید نفر از تهران، «خار و گنجشک» نویسنده و کارگردان موسی هدایتی از کردستان، «خوشه پروین» نویسنده و کارگردان هما جدیکار، منوط به ارائه نمایشنامه از تهران، «طرح نمایشی گربه سیاه کوچولو» نویسنده عرفان صفری، کارگردان الهام سلج‌محمودی، منوط به ارائه نمایش‌نامه از تهران و «طرح نمایشی کوچولو و گامبالو» نویسنده رامین کهن، منوط به ارائه نمایشنامه از تهران.