تأکید بر هم‌افزایی تئاتر و سینمای دفاع مقدس در دیدار مسئولان فرهنگی

تهران- مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مسئول سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، بر لزوم هم‌افزایی و تعامل مؤثر تئاتر و سینمای دفاع مقدس تأکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید محمد نادری مسئول سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، صبح امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه با یکدیگر دیدار کردند.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی، تعامل مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه هنرهای نمایشی، تئاتر و سینمای دفاع مقدس و مقاومت تأکید کردند.

توسعه همکاری‌های محتوایی، حمایت از تولیدات هنری جریان‌ساز، تقویت آثار فاخر و هم‌راستاسازی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی از جمله محورهای مهم این دیدار و گفت‌وگو عنوان شد.

