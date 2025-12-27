به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید محمد نادری مسئول سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، صبح امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه با یکدیگر دیدار کردند.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی، تعامل مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه هنرهای نمایشی، تئاتر و سینمای دفاع مقدس و مقاومت تأکید کردند.

توسعه همکاری‌های محتوایی، حمایت از تولیدات هنری جریان‌ساز، تقویت آثار فاخر و هم‌راستاسازی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی از جمله محورهای مهم این دیدار و گفت‌وگو عنوان شد.