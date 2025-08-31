به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل بعد از ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی شهرستان نیر که با حضور مسولان استانی برگزار شد، گفت: در هفته دولت، بیش از ۲۱ طرح با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرستان نیر تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این طرح‌ها شامل، پایاب سد سرخاب، ارتقای کیفیت تصفیه خانه آب شرب، خوابگاه ورزشی، پایگاه اورژانس کورائیم، مسکن مددجویان و تولیدی پوشاک بودند.

امامی یگانه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری شهرستان نیر گفت: باید با حداکثر توان از ظرفیت این منطقه برای جذب سرمایه‌گذار بهره‌برداری مناسب صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: بازسازی استخر ورزشی شهرستان نیر از مطالبات بر حق مردم و جوانان منطقه است و برای این منظور ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شد تا در اینده نزدیک این پروژه فعال شود.

استاندار اردبیل در این مراسم از به مرحله نهایی رسیدن مجوز زیست محیطی طرح منطقه گردشگری بولاغلار خبر داد و اظهار داشت: این طرح هم‌اکنون در شورای عالی معماری و شهرسازی در حال بررسی و تصویب است.

امامی یگانه تاکید کرد: ایجاد گلخانه در نیر از اولویت‌های شهرستان است و مسئولان امر برای راه اندازی آن، برنامه ریزی و تلاش می‌کنند.

وی افزود: کمربند جنوبی شهر نیر پروژه مهمی است و برای تکمیل آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل سفر رئیس جمهور در نظر گرفته شده است.

مسعود خیرجو، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز از هزینه‌کرد اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریالی طی ۱۲ ماه برای اجرای طرح ارتقای کیفیت آب شرب این شهرستان خبر داد.

گفتنی است، استاندار اردبیل در بدو ورود به شهرستان نیر با حضور در گلزار شهدا و با نثار شاخه‌های گل یاد شهدای این شهرستان را گرامی داشت. ‌