به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه افزود: در سفر آینده رئیس جمهور به استان اردبیل ۲۰ هزار میلیارد تومان به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت اختصاص می‌یابد.

وی افزود: از این مبلغ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه عمران و زیرساخت محورهای مواصلاتی و راه آهن، ۳۸۰۰ میلیاردتومان به حوزه بهداشت و درمان، نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های آب رسانی شهری و روستایی و پایاب سدهای استان، برای نهضت مدرسه سازی ۱,۷۰۰ میلیارد تومان و مراکز آموزش و توسعه فضاهای فرهنگی ورزشی، طرح‌های هادی روستایی و عمران شهری، پارک علم و فن آوری و یک تعداد پروژه‌های شاخص حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی به دنبال دریافت تسهیلات هستند گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان بر اساس رایزنی‌های انجام یافته با ۱۹ بانک عامل در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد.

وی گفت: تفاهم نامه با هلدینگ سرمایه گذاری در زمینه احداث هتل ۵ ستاره، احداث مجتمع باغ و طرح‌های گردشگری، پرورش گاوداری ۵۰۰۰ و ۲۵۰۰ راسی، صنایع تبدیلی کشاورزی، احداث گلخانه هیدروپونیک با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان از دیگر اقدامات خواهد بود.

وی در ادامه گفت: در جریان این سفر ۳۰ کیلومتر بزرگراه، ۳۲۰۰و احد مسکن ملی، پروژه‌های زیرساختی راهداری، پروژه آب، اعم از آب و فاضلاب و پایاب سدها افتتاح خواهد شد.