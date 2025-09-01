به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۸:۲۸ صبح یکشنبه، یک دستگاه مینی‌بوس در محور گرمسار – قم و در فاصله ۶۰ کیلومتری قم دچار واژگونی شد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

این مینی‌بوس حامل اعضای تیم والیبال نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری بود که برای حضور در رقابت‌های ورزشی در مسیر تردد قرار داشت.

بر اساس بررسی‌های اولیه اورژانس، حدود ۸ نفر از سرنشینان دچار آسیب شدند اما وضعیت عمومی تمامی مصدومان مساعد گزارش شد و فرد بدحال یا در شرایط بحرانی وجود نداشت.

به دنبال انتقال مصدومان به مجتمع خیرین سلامت (بیمارستان فرقانی قم)، مجموعاً ۱۱ نفر تحت نظر تیم‌های درمانی بستری شدند که بنا بر اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قم، ۹ نفر از آنها پس از دریافت خدمات اولیه ترخیص شدند و دو نفر دیگر نیز پس از تکمیل روند درمانی به زودی مرخص خواهند شد.

در همین رابطه، دکتر حکیم‌الهی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور در بیمارستان فرقانی از مصدومان این حادثه عیادت کرد و در جریان جزئیات روند درمانی آنان قرار گرفت.

گفتنی است، پیگیری‌های تکمیلی درباره علت حادثه توسط عوامل پلیس راه در دست بررسی است.