به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی فرماندار پاوه به همراه جمعی از مسئولان محلی بعد از ظهر یکشنبه با حضور در منزل غزل بهرامی، روشندل نخبه پاوه‌ای که توانسته است رتبه ۱۲ کنکور سراسری را کسب کند، ضمن تبریک این موفقیت چشمگیر به وی و خانواده‌اش، از تلاش‌ها و اراده مثال‌زدنی این دانش‌آموز تجلیل کرد.

الماسی در این دیدار صمیمانه با ابراز خرسندی از این موفقیت ارزشمند اظهار داشت: وجود پدر و مادری آگاه و حمایتگر نتیجه‌اش پرورش فرزندی مانند غزل خانم است که ثابت کرد معلولیت نمی‌تواند مانعی برای دستیابی به اهداف بزرگ باشد. ایشان نه تنها برای خانواده، بلکه برای همه مردم پاوه مایه افتخار و سربلندی هستند.

وی با اشاره به سختی‌های درس خواندن و رقابت در کنکور، افزود: کسب چنین رتبه‌ای با وجود محدودیت‌های جسمی، نشان‌دهنده اراده قوی و تلاش بی‌وقفه غزل خانم و همچنین حمایت‌های بی‌دریغ خانواده و انجمن‌های حامی است که زمینه‌ساز این موفقیت بزرگ شده‌اند.

فرماندار پاوه در ادامه بر ضرورت فراهم کردن بسترهای مناسب برای افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: متأسفانه در شهرستان پاوه به دلیل شرایط کوهستانی و توپوگرافی خاص، حتی قدم زدن در کوچه‌ها برای عزیزان دارای معلولیت دشوار است. ما خود را خادم مردم می‌دانیم و تلاش خواهیم کرد تا با رفع کمبودها، شرایط بهتری برای این عزیزان فراهم کنیم.

وی در پایان خطاب به غزل بهرامی اظهار داشت: امیدواریم شما را در بالاترین درجات علمی ببینیم و ان‌شاءالله با انتخاب رشته‌ای مناسب و ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه‌های کشور، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شما باشیم.