حمایت ویژه بهزیستی کرمانشاه از غزل بهرامی؛ مسیر موفقیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر بهزاد شهبازی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده غزل بهرامی، با اشاره به جایگاه ارزشمند این خانواده فرهنگی و متعهد گفت: خانواده بهرامی از خانوادههای اهل هنر، دانش، دین و تقوا هستند و پدر و مادر دلسوز این خانواده نقش بزرگی در موفقیت فرزندانشان داشتهاند.
وی افزود: امروز شاهد افتخارآفرینی غزل و عسل بهرامی هستیم؛ دو دختری که با وجود محدودیتهای جسمی توانستهاند در عرصه علم و هنر بدرخشند و الگویی برای همه جوانان باشند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت نابینایان در استان بیان کرد: حدود ۹۰۰ نابینای مطلق و نزدیک به ۸ هزار فرد نابینا یا کمبینا در استان کرمانشاه زندگی میکنند و شهرستان پاوه از این منظر سرآمد است و نخبهترین افراد در حوزههای دانش، هنر، موسیقی، ورزش و حفظ قرآن در این شهرستان حضور دارند.
شهبازی یادآور شد: سازمان بهزیستی در مسیر تحصیل و موفقیت غزل بهرامی نقش حمایتی مؤثری داشته و تأمین دستگاه برجستهنگار بخشی از این اقدامات بوده است.
وی موفقیت غزل را افتخاری نه تنها برای اورامانات و استان کرمانشاه بلکه برای جمهوری اسلامی ایران دانست.
مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: این سازمان همچون گذشته آماده هرگونه حمایت از خانواده بهرامی و مردم پاوه خواهد بود و از این پس نیز توجه ویژهتری به غزل بهرامی خواهد داشت تا مسیر موفقیت علمی او با قدرت ادامه یابد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: این سازمان با تأمین امکانات آموزشی و پشتیبانیهای لازم، در کنار غزل بهرامی، نابینای موفق پاوهای و رتبه ۱۲ کنکور سراسری، خواهد بود.
