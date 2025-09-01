  1. استانها
حمایت ویژه بهزیستی کرمانشاه از غزل بهرامی؛ مسیر موفقیت ادامه دارد

کرمانشاه- مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: این سازمان با تأمین امکانات آموزشی و پشتیبانی‌های لازم، در کنار غزل بهرامی، نابینای موفق پاوه‌ای و رتبه ۱۲ کنکور سراسری، خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر بهزاد شهبازی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده غزل بهرامی، با اشاره به جایگاه ارزشمند این خانواده فرهنگی و متعهد گفت: خانواده بهرامی از خانواده‌های اهل هنر، دانش، دین و تقوا هستند و پدر و مادر دلسوز این خانواده نقش بزرگی در موفقیت فرزندانشان داشته‌اند.

وی افزود: امروز شاهد افتخارآفرینی غزل و عسل بهرامی هستیم؛ دو دختری که با وجود محدودیت‌های جسمی توانسته‌اند در عرصه علم و هنر بدرخشند و الگویی برای همه جوانان باشند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت نابینایان در استان بیان کرد: حدود ۹۰۰ نابینای مطلق و نزدیک به ۸ هزار فرد نابینا یا کم‌بینا در استان کرمانشاه زندگی می‌کنند و شهرستان پاوه از این منظر سرآمد است و نخبه‌ترین افراد در حوزه‌های دانش، هنر، موسیقی، ورزش و حفظ قرآن در این شهرستان حضور دارند.

شهبازی یادآور شد: سازمان بهزیستی در مسیر تحصیل و موفقیت غزل بهرامی نقش حمایتی مؤثری داشته و تأمین دستگاه برجسته‌نگار بخشی از این اقدامات بوده است.
وی موفقیت غزل را افتخاری نه تنها برای اورامانات و استان کرمانشاه بلکه برای جمهوری اسلامی ایران دانست.

مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: این سازمان همچون گذشته آماده هرگونه حمایت از خانواده بهرامی و مردم پاوه خواهد بود و از این پس نیز توجه ویژه‌تری به غزل بهرامی خواهد داشت تا مسیر موفقیت علمی او با قدرت ادامه یابد.

