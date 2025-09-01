خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: غزل بهرامی، دختر روشندل و پرامید پاوه‌ای، امسال با پشتکار و اراده‌ای مثال‌زدنی توانست یکی از خبرسازترین اتفاقات علمی استان کرمانشاه را رقم بزند. او در کنکور سراسری رشته علوم انسانی، رتبه ۱۲ را از آن خود کرد؛ موفقیتی که نه تنها برای خانواده‌اش و مردم پاوه، بلکه برای همه کسانی که در مسیر زندگی با محدودیت‌های مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، الهام‌بخش است.

وقتی خبر موفقیتش به گوش رسید، بسیاری شاید تصور کردند که پشت این رتبه درخشان تنها ساعت‌های طولانی مطالعه و مرور دروس قرار دارد؛ اما حقیقت این است که داستان غزل، فراتر از یک تلاش معمولی است. او با نابینایی، با نبود منابع آموزشی مناسب و با مشکلاتی که هر روز می‌توانست انگیزه‌اش را خاموش کند، روبه‌رو بود.

غزل در مسیر دشوار درس خواندن، با کمبود منابع آموزشی به زبان بریل یا نسخه‌های صوتی روزآمد مواجه بود. بسیاری از کتاب‌ها تنها در قالب‌های قدیمی و ناکارآمد در دسترس او قرار می‌گرفت و نبود کتاب‌های تستی، راه را برایش دوچندان سخت می‌کرد. با این وجود، هرگز عقب ننشست. اطرافیانش به کمک آمدند، برخی کتاب‌ها برایش خوانده شد، و او با بهره‌گیری از همان حداقل امکانات، پایه‌های علمی خود را محکم کرد. این پشتکار، همان نقطه‌ای است که غزل را از یک داوطلب کنکور به الگویی برای تمام جوانانی که در برابر دشواری‌ها تسلیم نمی‌شوند، تبدیل کرده است.

اما غزل تنها به تلاش‌های فردی تکیه نکرده است؛ او ریشه موفقیت‌هایش را در ایمان می‌داند. حافظ ۱۵ جز قرآن کریم بودن، ویژگی‌ای است که در کنار نبوغ علمی، هویتی روحانی و معنوی به زندگی‌اش بخشیده است.

غزل بهرامی با باور به اینکه محدودیت‌ها پایان راه نیستند، نشان داد که می‌توان با ایمان، تلاش و امید، به بلندترین قله‌های موفقیت رسید. او در سخت‌ترین روزها نیز تسلیم نشد و هرگز اجازه نداد دشواری‌ها سد راه آرزوهایش شوند. همین مقاومت، همان عاملی بود که مسیرش را به سوی رتبه دو رقمی در کنکور سراسری هموار کرد.

این گزارش، تنها بازخوانی یک موفقیت تحصیلی نیست، بلکه روایت زندگی دختری است که ایمان و پشتکار را با هم درآمیخت و با عبور از تاریکی‌ها، چراغی برای امید و انگیزه در دل دیگران روشن کرد.

روایت مادر از موفقیت غزل در گفتگو با خبرنگار مهر

مادر غزل بهرامی، دختر روشندل پاوه‌ای که با کسب رتبه ۱۲ رشته علوم انسانی در کنکور سراسری امسال افتخاری بزرگ برای خانواده و شهرش رقم زد، در گفتگو با خبرنگار مهر از احساسات و باورهایش نسبت به این موفقیت سخن گفت.

او با لحنی سرشار از غرور و آرامش بیان کرد: این نتیجه برای من دور از انتظار نبود. واقعاً ایمان داشتم به دخترم و مطمئن بودم که بهترین‌ها در انتظار اوست. غزل همیشه در زندگی‌اش ثابت کرده بود که محدودیت‌ها نمی‌توانند سد راهش شوند. او همیشه با صبر و پشتکار ادامه داده و من باور داشتم که روزی ثمره تلاش‌هایش را خواهد دید.

مادر غزل رمز اصلی موفقیت او را «باور» و «ایمان» دانست و گفت: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، رمز موفقیت غزل ایمانش بود؛ ایمانی که هم به خدا داشت، هم به خودش. همین باور بود که باعث شد حتی در سخت‌ترین روزها تسلیم نشود و مسیرش را ادامه بدهد. غزل هیچ‌وقت ناامید نشد، حتی وقتی امکانات کم بود یا شرایط دشوارتر از حد تصور می‌شد.

روایت پدر از نقش خانواده در موفقیت غزل

پدر غزل بهرامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با افتخار از تلاش‌های دخترش و همراهی خانواده سخن گفت.

وی در ابتدای صحبت‌هایش تأکید کرد: رمز اصلی این موفقیت پشتکار خودش بود. غزل از همان روزی که تصمیم گرفت در کنکور بدرخشد، با جدیت ادامه داد و ما فقط سعی کردیم در حد توانمان یاری‌اش کنیم.

وی با اشاره به نقش خانواده در این مسیر ادامه داد: هم من و هم مادرش بارها درس‌ها و تست‌ها را برایش با ضبط صوت می‌خواندیم و در اختیارش می‌گذاشتیم. علاوه بر ما، چند نفر از فامیل هم به کمک آمدند تا غزل بتواند به منابع بیشتری دسترسی پیدا کند. همین همراهی‌ها باعث شد او بتواند سختی نبود کتاب‌های مناسب را جبران کند.

پدر غزل با نگاهی سرشار از غرور افزود: اما واقعیت این است که همه این‌ها در برابر پشتکار و اراده خودش ناچیز بود. اگر او خودش نمی‌خواست، هیچ‌کدام از این کمک‌ها نتیجه‌ای نداشت. غزل ثابت کرد که تلاش، صبر و ایمان می‌تواند حتی سخت‌ترین مسیرها را هموار کند.

خبرنگار مهر: وقتی نتیجه کنکور را شنیدی چه احساسی داشتی؟

غزل بهرامی: واقعاً می‌گم، چون چیزی بود که شاید کمتر انتظارشو داشتم، خوشحالی عجیبی داشتم. انگار تمام سختی‌ها و لحظه‌های دشواری که پشت سر گذاشته بودم، در همان لحظه به شیرینی تبدیل شد.

خبرنگار مهر: از سختی‌های درس خواندن برای دانش‌آموزان روشندل؛ کمی بیشتر برایمان توضیح می‌دهی؟

غزل بهرامی: بله، واقعاً درس خوندن برای ماها چالش‌های بزرگی داره. به جز دو سه تا از کتاب‌های تخصصی، باقی کتابامون به صورت صوتی هست، اون هم نسخه‌های خیلی قدیمی که اصلاً جوابگوی شرایط الان نیست. خیلی وقت‌ها اطرافیانم باید برای من بخونن. هیچ‌گونه کتاب تستی به صورت بریل یا نسخه صوتی در دسترس من نبوده و همین کار رو سخت‌تر می‌کرد. در واقع بخش زیادی از تلاشم صرف پیدا کردن منابع یا استفاده از کمک اطرافیان شد.

خبرنگار مهر: در کنار درس، قرآن هم بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی توست. این انس با قرآن چه نقشی در مسیر موفقیتت داشت؟

غزل بهرامی: من حافظ ۱۵ جز قرآن کریم هستم و می‌تونم بگم تلاوت قرآن همیشه برایم آرامش‌بخش بوده. هر شب برای اینکه آرام بشم، قبل از خواب قرآن می‌خوندم یا حداقل می‌شنیدم. این خیلی خیلی تأثیر داشت؛ هم برای آرامش قلبم و هم برای داشتن امید و انگیزه در ادامه مسیر.

خبرنگار مهر: اراده‌ات برای کسب رتبه دو رقمی از کجا شکل گرفت؟

غزل بهرامی: برمی‌گرده به سال گذشته. همون روزی که با خودم عهد بستم که در کنکور سراسری سال آینده رتبه دو رقمی به دست بی ارم. حتی یادمه دقیق نوشتم: «من غزل بهرامی در تاریخ ۱۳/‏۰۴/‏۱۴۰۳‬ سوگند یاد می‌کنم که با یاد آرامش‌بخش دل‌ها و با نهایت تلاش خودم، رتبه زیر صد کنکور سراسری سال بعد را به دست آورم. من حتی در سخت‌ترین لحظه‌ها هم از تلاش خود دست نخواهم کشید و ناامید نخواهم شد.»

خبرنگار مهر: حالا که به هدفت رسیدی، چه پیامی برای هم‌سن‌وسال‌هایت، به‌ویژه کسانی که در شرایط مشابه تو هستند، داری؟

غزل بهرامی: می‌خوام بگم حتی لحظه‌هایی که خیلی سخت می‌شه و فکر می‌کنید دیگه نمی‌شه ادامه داد، مطمئن باشین اگر خودتون بخواین، قطعاً می‌تونین. هیچ شرایطی نمی‌تونه جلوی اراده انسان رو بگیره. من با وجود همه محدودیت‌ها، با توکل به خدا و با تکیه بر قرآن و حمایت خانواده‌ام تونستم به اینجا برسم.