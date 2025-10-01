به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان پاوه به ریاست فرزاد الماسی برگزار شد. در این جلسه، فرماندار پاوه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها، خواستار نظارت مستمر بر بازار و برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار شد.
الماسی با تأکید بر اهمیت دغدغهمندی مسئولان نسبت به معیشت مردم، تصریح کرد: «در شرایط حساس کشور، بازار باید هر روز بهصورت میدانی رصد شود و دستگاهها با هماهنگی بسیج اصناف و شهرداری اقدامات لازم را انجام دهند.»
وی همچنین از مسئولان خواست تا با همکاری یکدیگر، ساماندهی امور بازار را تقویت و زمینه تأمین به موقع کالا و خدمات مورد نیاز مردم را فراهم کنند.
نظر شما