تحویل پالایشگاه سیزدهم پارس جنوبی تا پیش از فصل سرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، علی خوشاب با بیان اینکه هم اکنون بخشهای PAC-۱ و PAC-۲، صد درصد آماده تحویل هستند و تنها منتظر ابلاغیه رسمی مدیران بالادستی است، اظهار کرد: با تلاشهای شبانهروزی تیمهای فنی و مدیریتی، واحدهای اصلی پالایشگاه اکنون با ظرفیت حدود ۵۵ درصد تولید گاز شیرین در مدار بهرهبرداری قرار دارند.
وی تصریح کرد: اکثر واحدهای پالایشگاهی به جز واحدهای گوگرد، تریتمنت فاز ۱۴A و مخزن ذخیره الپیجی در مدار بهرهبرداری قرار دارند و انتقال مسئولیت راهبری به مجتمع گاز پارس جنوبی برای آنها در دستور کار است.
مسئول تحویل و تحول پالایشگاه سیزدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با اعلام اینکه براساس برنامهریزی تا پیش از آغاز فصل سرد، تحویل موقت انجام شده و پالایشگاه بهصورت کامل تحت مدیریت مجتمع گاز پارس جنوبی قرار گیرد، افزود: البته جمعآوری و نهاییسازی نواقص همچنان ادامه دارد. بهعنوان نمونه، برخی پمپهای اصلی کیفیت مطلوبی ندارند که سفارش خرید آنها انجام شده و پیش از تحویل قطعی نصب میشود.
خوشاب بر استمرار تولید پایدار، مدیریت بهینه انرژی، کاهش فلرینگ و تقویت زیرساختهای ایمنی تأکید کرد و افزود: آموزش کارکنان و تکمیل چارت نیروی انسانی از اولویتهای برنامههای پیشِرو است.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت این پروژه در تأمین خوراک گاز کشور و جبران ناترازی، تکمیل و تحویل پالایشگاه سیزدهم پارس جنوبی از اولویتهای اساسی صنعت گاز در ماههای آینده خواهد بود.
نظر شما