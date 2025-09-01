  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

تحویل پالایشگاه سیزدهم پارس جنوبی تا پیش از فصل سرد

تحویل پالایشگاه سیزدهم پارس جنوبی تا پیش از فصل سرد

مسئول تحویل و تحول پالایشگاه سیزدهم پارس جنوبی اعلام کرد: واحدهای اصلی این پالایشگاه با ظرفیت ۵۵ درصد وارد مدار تولید شده و تحویل کامل آن تا پیش از فصل سرد در دستورکار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، علی خوشاب با بیان اینکه هم اکنون بخش‌های PAC-۱ و PAC-۲، صد درصد آماده تحویل هستند و تنها منتظر ابلاغیه رسمی مدیران بالادستی است، اظهار کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های فنی و مدیریتی، واحدهای اصلی پالایشگاه اکنون با ظرفیت حدود ۵۵ درصد تولید گاز شیرین در مدار بهره‌برداری قرار دارند.

وی تصریح کرد: اکثر واحدهای پالایشگاهی به جز واحدهای گوگرد، تریتمنت فاز ۱۴A و مخزن ذخیره ال‌پی‌جی در مدار بهره‌برداری قرار دارند و انتقال مسئولیت راهبری به مجتمع گاز پارس جنوبی برای آنها در دستور کار است.

مسئول تحویل و تحول پالایشگاه سیزدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با اعلام اینکه براساس برنامه‌ریزی تا پیش از آغاز فصل سرد، تحویل موقت انجام شده و پالایشگاه به‌صورت کامل تحت مدیریت مجتمع گاز پارس جنوبی قرار گیرد، افزود: البته جمع‌آوری و نهایی‌سازی نواقص همچنان ادامه دارد. به‌عنوان نمونه، برخی پمپ‌های اصلی کیفیت مطلوبی ندارند که سفارش خرید آنها انجام شده و پیش از تحویل قطعی نصب می‌شود.

خوشاب بر استمرار تولید پایدار، مدیریت بهینه انرژی، کاهش فلرینگ و تقویت زیرساخت‌های ایمنی تأکید کرد و افزود: آموزش کارکنان و تکمیل چارت نیروی انسانی از اولویت‌های برنامه‌های پیش‌ِرو است.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت این پروژه در تأمین خوراک گاز کشور و جبران ناترازی، تکمیل و تحویل پالایشگاه سیزدهم پارس جنوبی از اولویت‌های اساسی صنعت گاز در ماه‌های آینده خواهد بود.

کد خبر 6576499
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها