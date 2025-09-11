به گزارش خبرگزاری مهر، هادی چابوک، مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی امسال با برنامهریزی دقیق و آغاز زودهنگام اجرا شد، اظهار کرد: این اقدام دستاوردهای مهمی در حوزه تولید و پایداری عملیاتی به همراه داشت.
وی افزود: نصب هسته اصلی توربین صادرات گاز، تعویض بسترهای کاتالیستی در ردیفهای تصفیه گاز، بازسازی و بهینهسازی کورهها، جایگزینی مبدلهای حرارتی فرسوده با نمونههای ساخت داخل، تعمیرات تخصصی تجهیزات حیاتی از جمله شیرآلات کنترلی، پمپها و سامانههای برق فشار قوی از مهمترین اقدامهای انجام شده در این مجموعه است.
مدیر پالایشگاه هشتم ادامه داد: در بخش برقرسانی نیز با تعویض کابلهای معیوب و انجام تستهای تخصصی بر روی ترانسفورماتورها در افزایش ایمنی شبکه برق افزایش قابل ملاحظهای ایجاد شد.
چابوک با اشاره به تقویت توان داخلی گفت: ساخت و تست تجهیزات مکانیکی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی انجام شد. همچنین پروژه اتصال بخش AGE به واحد بازیافت گوگرد با هدف کاهش مشعلسوزی و افزایش قابلیت دسترسی عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.
وی در پایان اظهار کرد: اجرای ۱۲ پروژه اصلاحی در تعمیرات امسال، پیشرفت در طرح فروش گازهای فلر و کاهش وابستگی به تأمین خارجی، از دیگر دستاوردهای پالایشگاه هشتم در نیمه نخست ۱۴۰۴ بوده است.
