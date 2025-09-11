  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

تحقق ۹۶ درصدی برنامه‌های پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت:این مجتمع با اجرای موفق تعمیرات اساسی، پروژه‌های کلیدی و ارتقای بهره‌وری توانست درنیمه نخست سال بیش از ۹۶درصد برنامه‌های عملیاتی خود را محقق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی چابوک، مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی امسال با برنامه‌ریزی دقیق و آغاز زودهنگام اجرا شد، اظهار کرد: این اقدام دستاوردهای مهمی در حوزه تولید و پایداری عملیاتی به همراه داشت.

وی افزود: نصب هسته اصلی توربین صادرات گاز، تعویض بسترهای کاتالیستی در ردیف‌های تصفیه گاز، بازسازی و بهینه‌سازی کوره‌ها، جایگزینی مبدل‌های حرارتی فرسوده با نمونه‌های ساخت داخل، تعمیرات تخصصی تجهیزات حیاتی از جمله شیرآلات کنترلی، پمپ‌ها و سامانه‌های برق فشار قوی از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده در این مجموعه است.

مدیر پالایشگاه هشتم ادامه داد: در بخش برق‌رسانی نیز با تعویض کابل‌های معیوب و انجام تست‌های تخصصی بر روی ترانسفورماتورها در افزایش ایمنی شبکه برق افزایش قابل ملاحظه‌ای ایجاد شد.

چابوک با اشاره به تقویت توان داخلی گفت: ساخت و تست تجهیزات مکانیکی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی انجام شد. همچنین پروژه اتصال بخش AGE به واحد بازیافت گوگرد با هدف کاهش مشعل‌سوزی و افزایش قابلیت دسترسی عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.

وی در پایان اظهار کرد: اجرای ۱۲ پروژه اصلاحی در تعمیرات امسال، پیشرفت در طرح فروش گازهای فلر و کاهش وابستگی به تأمین خارجی، از دیگر دستاوردهای پالایشگاه هشتم در نیمه نخست ۱۴۰۴ بوده است.

کد خبر 6586338
فاطمه امیر احمدی

