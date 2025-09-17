ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور به ۵۰۱ هزار نفر رسید؛ رشد ویژه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در اردیبهشت ماه و نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۴ در تیرماه برگزار شد. کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته (نمره کل نهایی، رتبه، سهمیه و وضعیت بومی) شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (نوبت‌های اول و دوم) از ۸ شهریورماه در سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org قرار گرفت.

برای یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ متقاضی کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صادر شده است و بیش از ۹۰۱ هزار نفر از میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های باآزمون هستند.

دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروه‌های آزمایشی از روز یکشنبه ۹ شهریور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شد اما این دفترچه‌ها سه بار اصلاح شد و ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی در گروه‌های آزمایشی تغییر کرد.

براساس جدول ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی پنجگانه علوم تجربی، علوم انسانی، علوم ریاضی، هنر و زبان‌های خارجی در دوره‌های مختلف کنکور ۱۴۰۴ که در دفترچه اولیه (منتشر شده در ۹ شهریورماه) ظرفیت گروه علوم انسانی ۲۰۸ هزار و ۸۰۰ نفر، ظرفیت گروه علوم ریاضی و فنی ۱۲۸ هزار و ۵۹۴ نفر، ظرفیت گروه علوم تجربی ۹۲ هزار و ۶۶۱ نفر تعیین شده بود.

همچنین ظرفیت گروه هنر ۲۰ هزار و ۳۰۴ نفر و ظرفیت گروه زبان‌های خارجی ۲۱ هزار و ۷۷۱ نفر بود.

در مجموع ظرفیت دو نوع پذیرش با آزمون و بدون آزمون در پذیرش سال ۱۴۰۴ (ظرفیت اولیه) در جدول زیر مشخص است:

گروه‌های آزمایشی پذیرش با آزمون (کنکور و سوابق تحصیلی) پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی جمع علوم تجربی ۵۷ هزار و ۱۴۹ نفر ۳۵ هزار و ۵۱۲ نفر ۹۲ هزار و ۶۶۱ نفر علوم ریاضی و فنی ۴۹ هزار و ۵۶۷ نفر ۷۹ هزار و ۲۷ نفر ۱۲۸ هزار و ۵۹۴ نفر علوم انسانی ۳۲ هزار و ۲۰۴ نفر ۱۷۶ هزار و ۵۹۶ نفر ۲۰۸ هزار و ۸۰۰ نفر هنر ۵ هزار و ۵۶ نفر ۱۵ هزار و ۲۴۸ نفر ۲۰ هزار و ۳۰۴ نفر زبان‌های خارجی ۳ هزار و ۱۱۷ نفر ۱۸ هزار و ۶۵۴ نفر ۲۱ هزار و ۷۷۱ نفر جمع ۱۴۷ هزار و ۹۳ نفر ۳۲۵ هزار و ۳۷ نفر ۴۷۲ هزار و ۱۳۰ نفر

ظرفیت پذیرش دانشجو در مجموع دو بخش با آزمون و سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۷۲ هزار نفر است که ۳۲۵ هزار نفر به بخش پذیرش با سوابق تحصیلی و ۱۴۷ هزار نفر به بخش با آزمون اختصاص یافته بود.

قبل از اجرای اصلاحیه اول که بیشتر به رشته‌های علوم پزشکی اختصاص داشت مجموع ظرفیت این سه رشته پذیرش ۱۱ هزار و ۱۲۳ نفر بود که پس از اجرای سری اول اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ اعلام شد که ظرفیت پزشکی به ۱۴ هزار و ۴۶۰ نفر، ظرفیت داروسازی به یک هزار و ۳۲۲ نفر و ظرفیت دندانپزشکی به ۲ هزار و ۵۳ نفر افزایش یافت.

به این ترتیب به مجموع ۴۷۲ هزار نفر نیز ۶ هزار و ۷۰۰ نفر ظرفیت اضافه شد.

در بخش دانشگاه‌های دولتی در بخش با آزمون ۳۷۵ نفر و در بخش پذیرش سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی ۵۴۳ نفر و در بخش پذیرش با سوابق تحصیلی دانشگاه‌های غیر انتفاعی ۳۸۰ نفر ظرفیت اضافه شد.

اما در بخش پیام نور نیز ظرفیت به صورت ویژه در سری دوم و سری سوم اصلاحیه‌های دفترچه انتخاب رشته بیش از ۲۰ هزار نفر اضافه شد. پیش از این بالاترین ظرفیت در دوره پیام نور به گروه علوم انسانی با ۱۱۵ هزار نفر اختصاص داشت که با اضافه شدن ۲۰ هزار و ۹۸۰ نفر به این مجموع دوره پیام نور به بیش از ۱۳۶ هزار نفر رسید.

به این ترتیب پس از سه سری اصلاحیه در دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ در مجموع ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، غیردولتی، پیام نور به بیش از ۵۰۱ هزار نفر رسیده است.

البته با وجود تغییرات گسترده که در دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ رخ داد سهم ظرفیت گروه‌های آزمایشی در پذیرش ۱۴۰۴ چندان تغییر نداشته است.

به گزارش مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است نتایج نهایی پذیرش در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در نیمه مهرماه ۱۴۰۴ اعلام می‌شود.