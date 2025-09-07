به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رشتهمحلهای جدید و اصلاحات مربوط به دفترچههای راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و همچنین اعلام اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی مهلت انتخاب رشته تمدید شد.
پیرو انتشار دفترچههای راهنمای انتخاب رشته برای رشتههای با آزمون و همچنین دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در ۹ شهریورماه ۱۴۰۴، اصلاحات و رشتهمحلهای جدید، بهویژه تغییرات اِعمالیِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشتهمحلهای پزشکی و دندانپزشکی، مربوط به دفترچههای راهنمای کنکور، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آندسته از متقاضیانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکردهاند و یا مایل به ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند.
لذا متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچههای راهنمای مذکور و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند نیز میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز سهشنبه ۱۸ شهریور نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
همچنین متقاضیان ثبتنام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ میتوانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه برای دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز سهشنبه ۱۸ شهریور نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
متقاضیان هر یک از «گروههای آزمایشی پنجگانه» و همچنین متقاضیان «پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» برای اطلاع از تغییراتِ دفترچههای راهنمای پذیرش مربوط (اعم از رشتهمحلهای جدید، رشتهمحلهای حذفی، تغییرات ظرفیت و سایر اصلاحات و تغییرات)، لازم است از پیوندهای زیر استفاده کنند:
دریافت اصلاحات دفترچه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
دریافت اصلاحات دفترچه گروه آزمایشی علوم تجربی
دریافت اصلاحات دفترچه گروه آزمایشی علوم انسانی
دریافت اصلاحات دفترچه گروه آزمایشی هنر
دریافت اصلاحات دفترچه گروه آزمایشی زبانهای خارجی
