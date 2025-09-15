ساعت ۱۲ امشب آخرین مهلت انتخاب رشته در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحیه برخی دانشگاهها در کدرشته محلهای کنکور ۱۴۰۴ و پذیرش براساس سوابق تحصیلی روز یکشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد و براساس آن مهلت انتخاب رشته برای پذیرش با آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
پیش از این دفترچه راهنمای انتخاب رشته با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود و پس از آن اطلاعیههای تمدید و اصلاحات سری اول و دوم در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ و اطلاعیه تمدید ثبتنام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شدند.
تمامی متقاضیان انتخاب رشته پس از مطالعه دقیق دفترچهها و اطلاعیههای اصلاحی و تغییرات مندرج در این اطلاعیه میتوانند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند، این مهلت تمدید نمیشود.
به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. نتایج اولیه به صورت خام یک بار در خرداد و یک بار در مردادماه برای داوطلبان اعلام شد. نتیجه علمی همه متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفت.
دفترچههای راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروههای آزمایشی تاکنون با سه سری اصلاحیه منتشر شدهاند. در مهلت گذشته بیش از ۵۶۰ هزار نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کردند.
براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در نیمه مهرماه اعلام میشود.
